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    Umutlar bitmez: Fırtına son dakikalarda A.Gücü’nü Umut Bozok’la devirdi!

    on haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Fırtına, Umut Bozok’un iki golüyle 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

    Umutlar bitmez

    Trabzonspor Süper Lig'de A.Gücü'nü 2-0 yenerek sonunda taraftarın yüzünü güldürdü. 10. dakikada Ankaragücü'lü Kitsiou, Hamsik'e yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra hakimiyeti eline geçiren Trabzonspor ilk yarının son dakikasına kadar pozisyon bulmakta zorlandı. 45+1'de Umut Bozok'un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

    GOLÜN ASİSTİ DOĞUCAN'DAN
    Ankaragücü 60'ta etkili geldi. Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinden yaptığı sert şut az farkla dışarı çıktı. 63'te Doğucan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Umut Bozok, düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0. 85'te Doğucan Haspolat'ın uzak mesafeden yaptığı müthiş vuruşu Gökhan Akkan güçlükle kornere çeldi. Trabzonspor, Ankaragücü'nü yenerek Süper Lig'de 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

    ÖZ GÜVENİM YERİNE GELDİ
    Trabzonspor'un iki golüne imza atan Umut Bozok, Ankaragücü maçı sonrası konuştu. Tecrübeli golcü, "Gerçekten forvet için gol atmak güzel bir şey. Uzun zamandır gol atamıyordum. İki gol attım, iç sahada çok iyi oldu. Takımı tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelir. Özgüvenim düşüktü, zor zamanlar geçirdim" ifadelerini kullandı.



        DOĞAN VE BJELİCA SİFTAH YAPTI
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Nenad Bjelica, ilk galibiyetlerini aldılar. Bjelica yönetimindeki Trabzonspor; Sivas ve Konyaspor'a kaybetmişti.



        6 VEYA 8 YENİ İSİM GELECEK
        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, maç sonu açıklamalar yaptı. Hırvat teknik adam, "Futbol böyle bir oyun. Son iki maçta biz 10 kişi kalmıştık, bu kez rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kalınca işler daha kolay olabiliyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Kiralıklarla birlikte birçok oyuncu ayrılacak. 6 veya 8 transfer yapacağız" dedi. Bjelica; Siopis, Denswil ve Trezeguet'nin F.Bahçe maçında hazır olacağını belirtti.



        MAREK HAMSİK 61. MAÇINA ÇIKTI
        Trabzon'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Bordo-Mavili forma altında 61. maçına çıktı. Kaptan Uğurcan Çakır ise Trabzonspor'da 200. kez forma giydi.

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