Umutlar bitmez: Fırtına son dakikalarda A.Gücü’nü Umut Bozok’la devirdi!





6 VEYA 8 YENİ İSİM GELECEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, maç sonu açıklamalar yaptı. Hırvat teknik adam, "Futbol böyle bir oyun. Son iki maçta biz 10 kişi kalmıştık, bu kez rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kalınca işler daha kolay olabiliyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Kiralıklarla birlikte birçok oyuncu ayrılacak. 6 veya 8 transfer yapacağız" dedi. Bjelica; Siopis, Denswil ve Trezeguet'nin F.Bahçe maçında hazır olacağını belirtti.