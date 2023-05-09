Umutlar bitmez: Fırtına son dakikalarda A.Gücü’nü Umut Bozok’la devirdi!

Trabzonspor Süper Lig'de A.Gücü'nü 2-0 yenerek sonunda taraftarın yüzünü güldürdü. 10. dakikada Ankaragücü'lü Kitsiou, Hamsik'e yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra hakimiyeti eline geçiren Trabzonspor ilk yarının son dakikasına kadar pozisyon bulmakta zorlandı. 45+1'de Umut Bozok'un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.
GOLÜN ASİSTİ DOĞUCAN'DAN
Ankaragücü 60'ta etkili geldi. Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinden yaptığı sert şut az farkla dışarı çıktı. 63'te Doğucan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Umut Bozok, düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0. 85'te Doğucan Haspolat'ın uzak mesafeden yaptığı müthiş vuruşu Gökhan Akkan güçlükle kornere çeldi. Trabzonspor, Ankaragücü'nü yenerek Süper Lig'de 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
ÖZ GÜVENİM YERİNE GELDİ
Trabzonspor'un iki golüne imza atan Umut Bozok, Ankaragücü maçı sonrası konuştu. Tecrübeli golcü, "Gerçekten forvet için gol atmak güzel bir şey. Uzun zamandır gol atamıyordum. İki gol attım, iç sahada çok iyi oldu. Takımı tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelir. Özgüvenim düşüktü, zor zamanlar geçirdim" ifadelerini kullandı.