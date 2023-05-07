Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sert yanıt!

Süper Lig'de şampiyonluk haftaları oynanırken, kulüplerin açıklamaları da ardı ardına gelmeye başladı.

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı öncesi hakemlerle ilgili paylaşıma Galatasaray'dan sert bir yanıt geldi.

Sarı Lacivertliler'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir.



Ayrıca Takımımızın bu akşam Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR'a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz;

Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz.

Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz.

GALATASARAY'DAN YANIT!

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Sezon başından bugüne değin 80 civarında açıklama, sosyal medya paylaşımı, toplantı ve medya önündeki demeçleriyle Türk futboluna, kulübümüze iftira atan, futbol ailesinin tüm paydaşlarını canı istediği zaman tehdit eden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün son olarak Giresunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki mesajlarıyla açık şekilde tehdit etmesi ve tüm bu süregelen davranışları Türk spor tarihinin kara lekesidir.

İlgili kulübün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sınırsız şımartılması sonucu her türlü ilkel tavrına ses çıkarılmaması, otorite konumunda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun korku ve nedenini bilemediğimiz kaygılarla tüm kurullarını, görevlilerini, Yönetim Kurulu Üyelerini yalnız bırakması kabul edilemez!



Hakemlerini, Yönetim Kurulu Üyelerini, kurum ve kuruluşlarını; korkuları, her türlü kaygıları nedeniyle yalnız bırakan Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili olarak da ilerleyen günlerde geniş kapsamda açıklamalarda bulunacağız.



Toplumca hiçbir karşılığı bulunmayan bu bencil ve ilkel davranışlar karşısında tüm futbol bireylerini cesur, adil ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz."