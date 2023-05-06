Galatasaray, İtalyan oyuncunun yerini Belçika yıldızla doldurmayı planlıyor





Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan genç yıldızın son haftalarda Milan'da oynama süreleri bir hayli düştü. İtalyan ekibi oyuncusunu gelecek sezon bir takıma kiralamak istiyor. Galatasaray'ın peşinde olduğu Belçikalı 10 numara bu sezon hiçbir lig maçında 90 dakika sahada kalamadı. Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda Zaniolo'yu Milan'a sattığı anda Keteleare transferinin de önü açılmış olacak. Belçika Milli Takımı'nda 12 kez forma giyen genç yıldızın Milan ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.