Galatasaray, İtalyan oyuncunun yerini Belçika yıldızla doldurmayı planlıyor

Galatasaray tıpkı bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadrosuna yıldız isimleri katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo Milan'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Galatasaray'ın Milan ile yaptığı transfer görüşmelerinde İtalyan ekibinden Belçikalı yıldız Charles De Ketelaere'yi istediği öğrenildi.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki 10 numarayı gelecek sezon kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. İtalyan devi, Zaniolo ile aynı bölgede oynayan Belçikalı 10 numara De Ketelaere'nin transferine olumlu yaklaştı.
Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan genç yıldızın son haftalarda Milan'da oynama süreleri bir hayli düştü. İtalyan ekibi oyuncusunu gelecek sezon bir takıma kiralamak istiyor. Galatasaray'ın peşinde olduğu Belçikalı 10 numara bu sezon hiçbir lig maçında 90 dakika sahada kalamadı. Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda Zaniolo'yu Milan'a sattığı anda Keteleare transferinin de önü açılmış olacak. Belçika Milli Takımı'nda 12 kez forma giyen genç yıldızın Milan ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.