Fenerbahçe'den İngiliz ekibine transfer çalımı! Ryan Kent ile anlaşma sağladı





LIVERPOOL KARİYERİ VAR

Kariyerinde Freiburg ve Liverpool gibi takımlar da olan Kent, bu sezon Rangers formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol atıp 10 asist yaptı. Kent ayrıca 2020/2021 sezonundan bu yana İskoçya Ligi'nde 178 ile en çok çalım atan oyuncu oyuncu ünvanını da elinde bulunduruyor. 26 yaşında ve 1.76 boyunda olan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri 11 milyon Euro civarında. Ryan Kent 8 kez de İngiltere alt yaş kategorilerinde milli formayı giymiş bir isim.