Fenerbahçe'den İngiliz ekibine transfer çalımı! Ryan Kent ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, önemli bir transferin eşiğine gelmiş durumda. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Glasgow Rangers'da forma giyen İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile anlaşma sağladı. Rangers ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent, çok büyük bir aksilik olmazsa sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atacak. İngiliz medyasında yer alan habere göre Premier Lig'e yükselen Burnley Ryan Kent'i ikna etmeye çalışıyordu. Ancak oyuncu Fenerbahçe'yi tercih etti. Oyuncunun Rangers'dan vergiden arındırılmış kazancının yıllık 1.2 milyon Euro olduğu ancak Fenerbahçe'de yılda yaklaşık 2.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.
LIVERPOOL KARİYERİ VAR
Kariyerinde Freiburg ve Liverpool gibi takımlar da olan Kent, bu sezon Rangers formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol atıp 10 asist yaptı. Kent ayrıca 2020/2021 sezonundan bu yana İskoçya Ligi'nde 178 ile en çok çalım atan oyuncu oyuncu ünvanını da elinde bulunduruyor. 26 yaşında ve 1.76 boyunda olan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri 11 milyon Euro civarında. Ryan Kent 8 kez de İngiltere alt yaş kategorilerinde milli formayı giymiş bir isim.
GERÇEK BİR ÇALIM USTASI
26 yaşında ve 1.76 boyunda olan Ryan Kent'in piyasa değeri 11 milyon Euro. Ryan Kent, 2020/2021 sezonundan bu yana İskoçya Ligi'nde 178 ile en çok çalım atan oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.