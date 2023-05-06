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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu: Bu ligin tescilini kabul etmem

    Basın toplantısında açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Biz 5 puan değil, adalet istiyoruz. Rakiplerimiz daha az deplasmana gitti . Eşitlik yok. Şampiyon bile olsak ligin tescilini kabul etmiyorum” diye konuştu.

    Bu ligin tescilini kabul etmem

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili dün bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Deprem felaketiyle ligden çekilen takımlarla ilgili TFF'nin aldığı kararı eleştiren Çebi, şampiyon bile bitirseler ligin bu şekilde tescil edilmesini kabul etmeyeceklerini vurguladı.



    DEPLASMAN EŞİTLENSİN
    Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendilerinden daha az deplasmana gittiğini ifade eden Çebi, "Biz 5 puan istemiyoruz! Gaziantep ve Hatay dışarıda kaldı. Rakiplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, bizden daha az deplasmana gitti. Teklif ediyorum, iki maçlarını eşitlik açısından deplasmanda oynamayı kabul etsinler. Haydi yapsınlar, hodri meydan! Haydi deplasmanları eşitleyelim. Deplasman yoksa o zaman gidelim her maçı Ankara'da oynayalım! Demek ki deplasman önemli" dedi.



    TESCİLİ KABUL ETMİYORUM
    Ayrıca beşiktaş Başkanı haklarının gasp edildiğini belirterek, "UEFA, bir takım eğer o sene ligden çıkarsa maçlarının oynanmamış kabul edildiğini söylüyor. Sen benim hakkımı nasıl gasp ediyorsun? Sadece rakipler için söylemiyorum. Beşiktaş olarak biz şampiyon bile olsak, Türkiye'de bu ligin bu şekilde tescil edilmesini kabul etmeyeceğim. Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim. Tescili bu şekilde kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Çebi, "İddia edildiği gibi bizim kültürümüzde hakemle, teşvikle, primle maç almak ya da maç vermek yok! Tüm diğer kulüp başkanları ve yöneticileri de zaten bunu iyi biliyor" diyerek sözlerini tamamladı.



        YAPAMIYORSANIZ GİDİN
        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bir istifa çağrısı da Beşiktaş'tan geldi. Ahmet Nur Çebi, "Büyükekşi bize el, parmak kaldırdı. Bu tutumu devam ediyor. Hep Merkez Hakem Kurulu suçlu ve sizin hiç suçunuz yok. Büyükekşi iyi niyetli ama konuları çözemiyor. Bugüne kadar göremedim. Çözemiyorsanız, gitmeyi bilmeniz lazım! Kurulların adaletli olduğunu ve karşımızda olmadıklarını göstermeleri lazım. Kurullar insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir. Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir" diye konuştu.

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