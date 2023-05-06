Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu: Bu ligin tescilini kabul etmem





TESCİLİ KABUL ETMİYORUM

Ayrıca beşiktaş Başkanı haklarının gasp edildiğini belirterek, "UEFA, bir takım eğer o sene ligden çıkarsa maçlarının oynanmamış kabul edildiğini söylüyor. Sen benim hakkımı nasıl gasp ediyorsun? Sadece rakipler için söylemiyorum. Beşiktaş olarak biz şampiyon bile olsak, Türkiye'de bu ligin bu şekilde tescil edilmesini kabul etmeyeceğim. Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim. Tescili bu şekilde kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Çebi, "İddia edildiği gibi bizim kültürümüzde hakemle, teşvikle, primle maç almak ya da maç vermek yok! Tüm diğer kulüp başkanları ve yöneticileri de zaten bunu iyi biliyor" diyerek sözlerini tamamladı.