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    Konyaspor’un Kosta Rikalı defans oyuncusu Calvo Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı: Teklif olursa gelirim

    Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Konyaspor’un stoperi Francisco Calvo, “Eğer teklif olursa gelirim. Beşiktaş’ın benimle ilgilenmesi mutlu etti” dedi

    Emrah Karalinç
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    Teklif olursa gelirim
    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper pozisyonuna takviye yapmayı hedefliyor. Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo, hakkında çıkan transfer haberleri hakkında açıklamalarda bulundu.

    BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ MUTLU ETTİ
    TELETICA     Deportes'e açıklamalarda bulunan ve Kartal'a yeşil ışık yakan Calvo, "Beşiktaş'ın benimle ilgilenmesi mutlu etti. Eğer teklif gelirse menajerimle birlikte oturur, bunu analiz ederim. Şu anda Konya ile 1 yıl daha kontratım var. Bu sezonu en iyi ve güçlü şekilde bitirmeye odaklandım. Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

    MALİYETİ 495 BIN EURO
    LİDER     özelliği ile bilinen 30 yaşındaki futbolcu, "Ben gittiğim her takımda bu özelliğimi ortaya koydum. Her zaman en iyisini vermeye devam edeceğim" dedi. Konyaspor'un ABD ekibi San Jose'den 495 bin euro bonservis ile transfer ettiği futbolcu, Yeşil- Beyazlı ekipte bu sezon 33 maçta forma giyerken rakip filelere 4 gol attı. Futbolcunun güncel transfer piyasa değer ise 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Sol ayağını kullanan Calvo, aynı zamanda ihtiyaca göre sol bek de oynayabiliyor. Futbolcuya Şenol Güneş'in de sıcak baktığı ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Konyaspor’un Kosta Rikalı defans oyuncusu Calvo Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı: Teklif olursa gelirim
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