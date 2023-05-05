İkinci Başkanıçarpıcı açıklamalarda bulundu.'un Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini belirterek, "Herkes kendi önünü temizlesin, Galatasaray tertemiz" sözleriyle de dikkat çekti. Metin Öztürk, ", inanılmaz bir ortam yarattılar. Futbolun çehresi değişti." dedi.