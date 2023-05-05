GALATASARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztürk, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin yerine ikinci sırada olan Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini belirterek, "UEFA'nın sitesine girdiğinizde o gün o kupayı alan, takım katılmamış! Herkes kendi önünü temizlesin, Galatasaray tertemiz" sözleriyle de dikkat çekti. Metin Öztürk, "Okan Hoca, Dursun Başkan ve Erden Bey, inanılmaz bir ortam yarattılar. Futbolun çehresi değişti. Geçen sene 13. olan, aynı bütçeye sahip, aynı taraftara sahip takım, bugün bambaşka bir hale geldi" dedi.
- Spor
- 05.05.2023 Gazete
Herkes kendi önünü temizlesin!
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, “Herkes kendi önünü temizlesin, Galatasaray tertemiz” sözleriyle Fenerbahçe’ye yüklendi.
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