Galatasaray'da 20 milyonluk seferberlik

LİDER Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı... Sarı-Kırmızılılar kalan 5 hafta için oyunculara adeta servet ödeyecek. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde 3 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da hedef kalan 5 maçtan da galibiyetle ayrılmak.
Yönetim, önündeki 4 maç için özel prim belirledi. Fenerbahçe derbisi için ise ayrıca bir rakam belirlenecek. Galatasaray F.Bahçe derbisine kadar oynayacağı 4 maç için 20 milyon liralık bir paket hazırladı.
Her bir maç için 5 milyon lira prim vermeyi vadeden Sarı-Kırmızılı Yönetim böylece oyuncularının motivasyonunu daha da yukarıya çekmeyi planlıyor.
İLK SINAVI BAŞAKŞEHİR İLE
GALATASARAY, pazartesi günü evinde Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sonrasında ise ligde kalma savaşı veren İstanbulspor ile deplasmanda mücadele edecek. Evinde Sivasspor ile karşılaşacak Cimbom, bir sonraki hafta Ankaragücü ile deplasmanda kapışacak. Galatasaray sonrasında ise Fenerbahçe derbisiyle kapanışı yapacak. Yönetim, ilk 4 maça 20 milyon lira vadederken Fenerbahçe derbisi için ise rakamı daha da yukarı çekmeyi planlıyor.
G.SARAY'DA NEŞELİ GÜNLER
Lider Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılı futbolcuların idmanda bir hayli neşeli oldukları gözlendi. Teknik direktör Okan Buruk, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
GALATASARAY REKORA KOŞUYOR
GALATASARAY'DA taraftarlar, kombine yenilemesine yoğun ilgi gösterdi. En çok satış yapılan geçen sezonki rakama, 10 günde ulaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, kombine yenileme satışlarında tarihi bir rakama ulaştı. 18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışları, 19 bin adedi aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamını elde etti.
LİDERİN MAÇI MELER'İN
SÜPER Lig'de 33. hafta hakemleri dün açıklandı. Lider Galatasaray'ın pazartesi günü evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Yönetim, önündeki 4 maç için özel prim belirledi. Fenerbahçe derbisi için ise ayrıca bir rakam belirlenecek. Galatasaray F.Bahçe derbisine kadar oynayacağı 4 maç için 20 milyon liralık bir paket hazırladı.
Her bir maç için 5 milyon lira prim vermeyi vadeden Sarı-Kırmızılı Yönetim böylece oyuncularının motivasyonunu daha da yukarıya çekmeyi planlıyor.
İLK SINAVI BAŞAKŞEHİR İLE
GALATASARAY, pazartesi günü evinde Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sonrasında ise ligde kalma savaşı veren İstanbulspor ile deplasmanda mücadele edecek. Evinde Sivasspor ile karşılaşacak Cimbom, bir sonraki hafta Ankaragücü ile deplasmanda kapışacak. Galatasaray sonrasında ise Fenerbahçe derbisiyle kapanışı yapacak. Yönetim, ilk 4 maça 20 milyon lira vadederken Fenerbahçe derbisi için ise rakamı daha da yukarı çekmeyi planlıyor.
G.SARAY'DA NEŞELİ GÜNLER
Lider Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılı futbolcuların idmanda bir hayli neşeli oldukları gözlendi. Teknik direktör Okan Buruk, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
GALATASARAY REKORA KOŞUYOR
GALATASARAY'DA taraftarlar, kombine yenilemesine yoğun ilgi gösterdi. En çok satış yapılan geçen sezonki rakama, 10 günde ulaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, kombine yenileme satışlarında tarihi bir rakama ulaştı. 18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışları, 19 bin adedi aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamını elde etti.
LİDERİN MAÇI MELER'İN
SÜPER Lig'de 33. hafta hakemleri dün açıklandı. Lider Galatasaray'ın pazartesi günü evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.