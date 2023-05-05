Galatasaray'da 20 milyonluk seferberlik

Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı... Sarı-Kırmızılılar kalan 5 hafta için oyunculara adeta servet ödeyecek.liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da hedef kalan 5 maçtan da galibiyetle ayrılmak.Yönetim, önündeki 4 maç için özel prim belirledi.GalatasarayHer bir maç için 5 milyon lira prim vermeyi vadeden Sarı-Kırmızılı Yönetim böylece oyuncularının motivasyonunu daha da yukarıya çekmeyi planlıyor.pazartesi günü evindeile karşılaşacak. Sonrasında ise ligde kalma savaşı verenile deplasmanda mücadele edecek. Evindeile karşılaşacakile deplasmanda kapışacak.derbisi için ise rakamı daha da yukarı çekmeyi planlıyor.Galatasaray,maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılı futbolcuların idmanda bir hayli neşeli oldukları gözlendi., idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.GALATASARAY'DA taraftarlar, kombine yenilemesine yoğun ilgi gösterdi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, kombine yenileme satışlarında tarihi bir rakama ulaştı.kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamını elde etti.