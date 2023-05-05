Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

TOULOUSE İLE BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Toulouse formasıyla lig ve Fransa Kupası olmak üzere toplam 36 karşılaşmaya çıkan Branco van den Booomen 2979 dakika süre aldı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran futbolcu 13 de asist yaptı. 19 gole etki eden futbolcu, takımın da önemli parçalarından biri oldu.