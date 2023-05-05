Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

Süper Lig'de kalan tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamak için kolları sıvadı. Aslan, bir yandan da gelecek sezonki kadronun planlanması konusunda adımlar atıyor.
ORTA SAHAYA TAKVİYE YAPILACAK
Teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde Galatasaray'ın scout ekipleri birçok futbolcuyu izliyor. Sarı-Kırmızılılar, orta saha pozisyonuna bir takviye yapmayı planlıyor.
HEDEF BRANCO VAN DEN BOOMEN
Futbol kariyerine Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'da devam eden Hollandalı futbolcu Branco van den Booomen, Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği futbolculardan biri durumunda. 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.