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    • Spor
    • 05.05.2023 13:07
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    • 05.05.2023 13:22
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    Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha pozisyonuna takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, alternatif isimler üstünde duruyor. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği yıldız isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Yıldız isimle ilgili adeta bir transfer savaşı yaşanacak. İşte transferle ilgili yaşananlar ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

    Süper Lig'de kalan tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamak için kolları sıvadı. Aslan, bir yandan da gelecek sezonki kadronun planlanması konusunda adımlar atıyor.

    Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

    ORTA SAHAYA TAKVİYE YAPILACAK

    Teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde Galatasaray'ın scout ekipleri birçok futbolcuyu izliyor. Sarı-Kırmızılılar, orta saha pozisyonuna bir takviye yapmayı planlıyor.

    Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

    HEDEF BRANCO VAN DEN BOOMEN

    Futbol kariyerine Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'da devam eden Hollandalı futbolcu Branco van den Booomen, Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği futbolculardan biri durumunda. 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
        Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

        TOULOUSE İLE YOLLARI AYRILACAK

        Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ligue 1 ekibi Toulouse'da forma giyen Branco van den Boomen gelecek sezon bu takımda forma giymeyecek. Yıldız orta saha için transferde ise sıkı bir rekabet yaşanması bekleniyor.
        Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

        TUDOR DA GÖZÜNÜ ONA DİKTİ

        Branco van den Boomen'i transfer etmek isteyen birçok Avrupa kulübü bulunuyor. Teknik direktörlüğünü Igor Tudor'un yaptığı Marsilya, oyuncunun transferi için daha önce de nabız yoklamıştı.

        Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

        PSV VE FEYENOORD'UN RADARINDA

        Hollanda'daki bazı kaynaklar futbolcunun ülkesine dönme konusunda istekli olduğunu belirtirken, transferi gerçekleştirmek isteyen kulüplerin PSV Eindhoven ve Feyenoord olduğunu iddia etti.

            Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

            ASTON VİLLA VE LEEDS'İN İLGİSİ

            Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuya İngiliz ekipleri de kancayı takmış durumda. Gelecek sezon için hamleler yapan Aston Villa'nın yanı sıra Leeds United da Branco van den Boomen'i kadrosuna katabilmek için harekete geçti.

            Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

            TRANSFERİ İÇİN SAVAŞ YAŞANACAK

            İspanya Ligi'ni kendisiyle daha önce yapılan röportajlarda beğendiğini dile getiren Hollandalı futbolcuya, La Liga ekiplerinden Sevilla'nın da ilgi duyduğu ancak henüz resmi bir teklif yapmadığı ifade edildi.

            Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

            NASIL BİR FUTBOLCU

            Sağ ayağını kullanan 1.88 boyundaki futbolcu merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve önlibero mevkilerinde de oynayabiliyor olması nedeniyle cazip görünen futbolculardan biri durumunda.

                Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber!

                TOULOUSE İLE BU SEZONKİ PERFORMANSI

                Bu sezon Toulouse formasıyla lig ve Fransa Kupası olmak üzere toplam 36 karşılaşmaya çıkan Branco van den Booomen 2979 dakika süre aldı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran futbolcu 13 de asist yaptı. 19 gole etki eden futbolcu, takımın da önemli parçalarından biri oldu.

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                Haberler Spor Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!
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