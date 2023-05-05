Denswil için sayılı günler

Vitor Hugo ve Bruno Peres'in ardından Trabzonspor'da Stefano Denswil ile de yolların ayrılma ihtimali yüksek. Yönetim, yüksek maliyetli 29 yaşındaki futbolcuyla bu konuda görüşmelerini sürdürüyor.
BAKASETAS'A 2 MAÇ CEZA
PFDK, Konyaspor maçında kırmızı kart gören Anastasios Bakasetas'ın 2 maç ceza aldığını açıkladı. Yunan oyuncu 8 Mayıs'ta oynanacak Ankaragücü maçı ile 18 Mayıs'taki Fenerbahçe maçlarında yer almayacak. Ancak Bordo-Mavililer, Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Eğer ceza tek maça düşürülürse Bakasetas derbide olacak.
BAKASETAS'A 2 MAÇ CEZA
PFDK, Konyaspor maçında kırmızı kart gören Anastasios Bakasetas'ın 2 maç ceza aldığını açıkladı. Yunan oyuncu 8 Mayıs'ta oynanacak Ankaragücü maçı ile 18 Mayıs'taki Fenerbahçe maçlarında yer almayacak. Ancak Bordo-Mavililer, Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Eğer ceza tek maça düşürülürse Bakasetas derbide olacak.