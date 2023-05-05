Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Denswil için sayılı günler

    Vitor Hugo ve Bruno Peres'in ardından Trabzonspor'da Stefano Denswil ile de yolların ayrılma ihtimali yüksek. Yönetim, yüksek maliyetli 29 yaşındaki futbolcuyla bu konuda görüşmelerini sürdürüyor.

    Denswil için sayılı günler
    Vitor Hugo ve Bruno Peres'in ardından Trabzonspor'da Stefano Denswil ile de yolların ayrılma ihtimali yüksek. Yönetim, yüksek maliyetli 29 yaşındaki futbolcuyla bu konuda görüşmelerini sürdürüyor.

    BAKASETAS'A 2 MAÇ CEZA
    PFDK, Konyaspor maçında kırmızı kart gören Anastasios Bakasetas'ın 2 maç ceza aldığını açıkladı. Yunan oyuncu 8 Mayıs'ta oynanacak Ankaragücü maçı ile 18 Mayıs'taki Fenerbahçe maçlarında yer almayacak. Ancak Bordo-Mavililer, Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Eğer ceza tek maça düşürülürse Bakasetas derbide olacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Maskesini indireceğiz
    Haberler Spor Denswil için sayılı günler
        loading
        SON DAKİKA