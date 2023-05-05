Cimbom’un beklentisi 10.5 milyon Euro

Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed için harekete geçti. Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Fransız ekibi, Sarı-Kırmızılılarla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Mostafa Mohamed'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor. Öte yandan Galatasaray, Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ı da gözden çıkardı. Rumen futbolcuyla vedalaşma hesapları yapan Sarı-Kırmızılılar, başarılı isimden 5,5 milyon Euro gelir bekliyorekibiIcardi için'lukbonservis teklifiylekapısını çaldığı haberisonrası Fulham taraftarlarıayağa kalktı. İngiliztaraftarlar, Arjantinli yıldızınözel yaşantısının çalkantılıolduğu şeklindeki eleştirilergetirdi. Yönetimin de transferdenvazgeçeceği belirtildi.2021'de Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya transfer edilenile yeni sözleşme yapıldı. Kontratı 30 Haziran 2026'da bitecek 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi iyileştirildi veBarış Alper, Galatasaray'da 48 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.