Cimbom’un beklentisi 10.5 milyon Euro

Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed için harekete geçti. Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Fransız ekibi, Sarı-Kırmızılılarla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Mostafa Mohamed'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor. Öte yandan Galatasaray, Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ı da gözden çıkardı. Rumen futbolcuyla vedalaşma hesapları yapan Sarı-Kırmızılılar, başarılı isimden 5,5 milyon Euro gelir bekliyor
ICARDİ'YE TARAFTAR ENGELİ!
İNGİLİZ ekibi Fulham'ın Icardi için 12+3 milyon Euro'luk bonservis teklifiyle PSG'nin kapısını çaldığı haberi sonrası Fulham taraftarları ayağa kalktı. İngiliz taraftarlar, Arjantinli yıldızın özel yaşantısının çalkantılı olduğu şeklindeki eleştiriler getirdi. Yönetimin de transferden vazgeçeceği belirtildi.
BARIŞ ALPER 2027'YE KADAR
ASLAN'A 2021'de Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya transfer edilen Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme yapıldı. Kontratı 30 Haziran 2026'da bitecek 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi iyileştirildi ve 1 yıl daha uzatıldı. Barış Alper, Galatasaray'da 48 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.
ICARDİ'YE TARAFTAR ENGELİ!
İNGİLİZ ekibi Fulham'ın Icardi için 12+3 milyon Euro'luk bonservis teklifiyle PSG'nin kapısını çaldığı haberi sonrası Fulham taraftarları ayağa kalktı. İngiliz taraftarlar, Arjantinli yıldızın özel yaşantısının çalkantılı olduğu şeklindeki eleştiriler getirdi. Yönetimin de transferden vazgeçeceği belirtildi.
BARIŞ ALPER 2027'YE KADAR
ASLAN'A 2021'de Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya transfer edilen Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme yapıldı. Kontratı 30 Haziran 2026'da bitecek 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi iyileştirildi ve 1 yıl daha uzatıldı. Barış Alper, Galatasaray'da 48 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.