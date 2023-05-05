Beşiktaş’a damga vuracak

Beşiktaş formasıyla Galatasaray derbisinde gol atan Amir Hadziahmetovic'in yakın arkadaşı ve vatandaşı olan Deni Milosevic, TAKVİM'e dikkati çeken açıklamalar yaptı. Bosna Hersekli futbolcunun Beşiktaş'a önemli katkılar vereceğini söyleyen Milosevic, "Konyaspor'da birlikte oynadık. Amir uyumlu ve iyi bir profesyoneldir. Adaptasyon sıkıntısı yaşadığını düşünmüyorum. Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Amir büyük bir karakter. Taraftar desteğiyle daha da iyiye gideceğine eminim. Ben Beşiktaş'a damga vuran isimlerden biri olacağı fikrindeyim" diye konuştu. Bilindiği üzere Beşiktaş Amir Hadziahmetovic için 3.2 milyon euro bonservis ödedi. Futbolcu ise Kartal'da yıllık 1 milyon 160 bin euro kazanıyor.
BU LİGİN EN İYİ SOL BEKİ MASUAKU
BEŞİKTAŞ taraftarları, bonservisi alınan Arthur Masuaku'ya sosyal medyadan desteğini sürdürüyor. Dünkü idmanda boksör pozu veren Demokratik Kongolu sol bek için taraftarlar, "Bu ligin en iyi sol beki sensin Masuaku" yorumu yaptı.
SALİH UÇAN'DAN KÖTÜ HABER
KARA Kartal'ın orta saha oyuncularından Salih Uçan'ın ağrıları devam ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 3 gol ve 6 asist üreten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Antalyaspor maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş, Salih Uçan'ın Antalya deplasmanında forma giyememesi halinde Amir'in yanında Necip Uysal ya da Tayfur Bingöl'e ilk 11'de şans vermeyi düşünüyor.
KARTAL BASINA KAPILARI KAPATTI
Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Kara Kartal, hazırlıklarını bugün tamamlayıp öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.
HAYALİ KABUSA DÖNDÜ
Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığı Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için işler yolunda gitmiyor. İtalyan ekibinde 4 maçta oyuna sonradan girip 92 dakika süre alabilen ve skor üretemeyen 18 yaşındaki futbolcu, daha çok oynaması için kiralandığı Sampdoria'da ise 57 dakika şans bulabildi.
SÖZ AHMET NUR ÇEBİ'DE
BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. 11.30'da başlayacak basın toplantısında Çebi'nin Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, yabancı kuralı, transfer çalışmaları ve gündeme yönelik birçok konunda önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi. Çebi'nin ezeli rakiplerle ilgili açıklamaları da kamuoyu tarafından merak ediliyor.
BU LİGİN EN İYİ SOL BEKİ MASUAKU
BEŞİKTAŞ taraftarları, bonservisi alınan Arthur Masuaku'ya sosyal medyadan desteğini sürdürüyor. Dünkü idmanda boksör pozu veren Demokratik Kongolu sol bek için taraftarlar, "Bu ligin en iyi sol beki sensin Masuaku" yorumu yaptı.
SALİH UÇAN'DAN KÖTÜ HABER
KARA Kartal'ın orta saha oyuncularından Salih Uçan'ın ağrıları devam ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 3 gol ve 6 asist üreten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Antalyaspor maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş, Salih Uçan'ın Antalya deplasmanında forma giyememesi halinde Amir'in yanında Necip Uysal ya da Tayfur Bingöl'e ilk 11'de şans vermeyi düşünüyor.
KARTAL BASINA KAPILARI KAPATTI
Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Kara Kartal, hazırlıklarını bugün tamamlayıp öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.
HAYALİ KABUSA DÖNDÜ
Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığı Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için işler yolunda gitmiyor. İtalyan ekibinde 4 maçta oyuna sonradan girip 92 dakika süre alabilen ve skor üretemeyen 18 yaşındaki futbolcu, daha çok oynaması için kiralandığı Sampdoria'da ise 57 dakika şans bulabildi.
SÖZ AHMET NUR ÇEBİ'DE
BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. 11.30'da başlayacak basın toplantısında Çebi'nin Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, yabancı kuralı, transfer çalışmaları ve gündeme yönelik birçok konunda önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi. Çebi'nin ezeli rakiplerle ilgili açıklamaları da kamuoyu tarafından merak ediliyor.