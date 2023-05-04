Ziraat Türkiye kupasında yarı final heyecanı! Başakşehir - Ankaragücü | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final ilk karşılaşmasında Başakşehir ile Ankaragücü Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Aleksić, Januzaj, Serdar, Figueiredo
Ankaragücü: Bahadır Han, Atakan, Hanousek, Pedro, Đokanović, Kitsiou, Mujakić, Malcuit, Emre, Mendes, Sowe
Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.
Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.