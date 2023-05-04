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    • 04.05.2023 20:41
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    • 04.05.2023 20:42
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    Ziraat Türkiye kupasında yarı final heyecanı! Başakşehir - Ankaragücü | CANLI İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki oynanan Başakşehir - Ankaragücü maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Başakşehir - Ankaragücü | CANLI

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    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final ilk karşılaşmasında Başakşehir ile Ankaragücü Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

    Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ 11'LERİ

    Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Aleksić, Januzaj, Serdar, Figueiredo

    Ankaragücü: Bahadır Han, Atakan, Hanousek, Pedro, Đokanović, Kitsiou, Mujakić, Malcuit, Emre, Mendes, Sowe


    Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

    Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye kupasında yarı final heyecanı! Başakşehir - Ankaragücü | CANLI İZLE
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