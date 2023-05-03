Sivasspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU! Sivasspor - FB Türkiye Kupası maçı kaç kaç bitti? DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ

Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR: (İLK YARI)
8. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muammer gole izin vermedi.
11. dakikada Mert'in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu kontrol etti.
17. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'un şutu kaleyi bulmadı.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR: (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan sert şutunda kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı.
61. dakikada Osayi-Samuel ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
63. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.