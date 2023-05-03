Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.05.2023 23:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2023 23:02
    ABONE OL

    Sivasspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU! Sivasspor - FB Türkiye Kupası maçı kaç kaç bitti? DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı için geri sayım sona erdi. Bu akşsam Sivasspor kendi evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Peki, Sivasspor - FB Türkiye Kupası maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sivasspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU!

    Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



    MAÇTAN DAKİKALAR: (İLK YARI)

    8. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muammer gole izin vermedi.

    11. dakikada Mert'in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu kontrol etti.

    17. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'un şutu kaleyi bulmadı.

    Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 0-0 sona erdi.



    MAÇTAN DAKİKALAR: (İKİNCİ YARI)
    48. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan sert şutunda kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı.
    61. dakikada Osayi-Samuel ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

    63. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.



        67. dakikada topla birlikte ilerleyen Arda Güler'in ceza yayının hafif sağından vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

        88. dakikada Crespo'nun altıpasın sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

        90+3. dakikada sarı-lacivertli ekip tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Joshua King'den önce kaleci Muammer Yıldırım topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

        Karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere sona erdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kalyon enerji
        Haberler Spor Sivasspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU! Sivasspor - FB Türkiye Kupası maçı kaç kaç bitti? DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ
            loading
            SON DAKİKA