Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyon belli ikinci kim olacak?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek camiaya çok iddialı mesajlar verdi. Beşiktaş yenilgisini 'yol kazası' olarak değerlendiren Özbek, "Okan hocanın da dediği gibi şampiyonluğun en kuvvetli adayı yine Galatasaray'dır. Puan sıralamasına baktığınız zaman bunun bu şekilde olduğu net olarak gözükmekte. Biz Fenerbahçe derbisine büyük bir önem addetmiyoruz. Sıradan, normal bir lig maçlarından bir tanesini oynayacağız. Benim kanaatim şampiyonluk sorunu o maça kadar çözülmüş olacak. 5 maç oynayacağız. 5'ini de kazanıp lig sonunda şampiyonluğa ulaşacak takım Galatasaray'dır. Şampiyon belli, ikinci ve üçüncü kim olacak, öyle bir tartışma var. Biraz o alevlendi" ifadesini kullandı. TFF'ye ziyareti hakkında da konuşan Başkan Özbek, "Benim federasyona gitmemde ki sebep, federasyon başkanına; 'Nedir, ne konuşuluyor' diye sordum. Futbolun problemleri varsa bu bir takıma ait değil. Bütün takımların problemleri var. Ortak bir toplantı da konuşulması gerekirken, neyi çözmeye çalışırız. Kendisine sadece bunu sormak için gittim" açıklamasını yaptı.



GOMIS SEMBOL OYUNCUMUZ

Dursun Özbek, Gomis olayına da açılık getirdi. Özbek, "Bunlar aile içi problemleri. Bugün Gomis yine bizim sembol bir oyuncumuz. Galatasaray'ın aslanıdır Gomis. Aynen öyle de kalacaktır. Gomis'le bizim düşüncelerimiz, uzun vadede Galatasaray'a nasıl hizmet eder, şeklinde. Biz bunun bir problem ya da sorun olarak yansımasından da şikayetçiyiz. Aile olmanın özeliklerinden, bunun en kısa sürede çözüme ulaştırılmasını gerektirir" dedi.

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