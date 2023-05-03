Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Kupanın son sahibi Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

İki takım geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'de yine bu statta karşı karşıya gelmiş ve kazanan 3-1'lik skorla Kanarya olmuştu.

Sivasspor'da hedef güçlü rakibini yenip rövanş öncesi avantaj sağlamak. Fenerbahçe ise ilk maçta turu getirecek skoru elde etmenin peşinde.

Sivasspor Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER



Sivasspor: Muhammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Gradel, Saiz, Caicedo

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Rossi, Pedro

ASpor CANLI YAYIN

KUPADA 6. RANDEVU



Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşırken, tur atlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sona erdi. Kanarya, rakibine karşı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.



İKİ TAKIMIN KUPA YOLU



Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1, çeyrek finalde de Kayserispor'u 4-1 yenmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ise 5. Tur'da Erokspor'u 5-2, son 16 turunda ise Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen kırmızı-beyazlılar rakibinin deprem nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı ve yarı finale adını yazdırdı.