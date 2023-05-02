TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den sert sözler: "Herkes kendi işini yapsın"



MÜCADELEYE DEVAM KARDEŞİM!

Cimbom'un unutulmaz oyuncusu Melo, Torreira'nın sosyal medya paylaşımının altına aslan ve alev emojileri koyarak destek verdi. Uruguaylı yıldız da Melo'ya "Mücadeleye devam edeceğiz kardeşim" yanıtını verdi.



ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Erzurumspor evinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 17.00'de start alacak. Sakaryaspor 56 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Erzurumspor 33 puanda.



TÜRK TELEKOM İNANÇLI!

7 Days Eurocup'ta yarın Gran Canaria ile final oynayacak Türk Telekom, maç için İspanya'ya gitti. Semih Erden, "Kupayla dönmek istiyoruz" derken; Bouteille, "Tüm gücümüzle oynayacağız" diye konuştu.



CASTELLANO DURMUYOR

LA Liga'da Girona, geçen hafta Real Madrid'i 4-2 yenerken, 4 golü de Valentin Castellano atmıştı. Girona dün de Sevilla'ya 2-0 yendi. 23'te Juanpe 1-0 yaptı, 55'te Castellano ikinciyi buldu. Girona 44 puana çıktı.



HAALAND REKORA YAKIN

Premier Lig tarihinde 34'er golle en çok gol atan Andy Cole ve Alan Shearer'a Haaland da ortak oldu. City'nin yıldızı 1 gol daha atarsa Premier Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu olacak.



GALATASARAY HALA AĞIR FAVORİ GÖZÜKÜYOR

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, Beşiktaş'a kaybetmesine rağmen 1.25'lik oran ile favori konumda. Fenerbahçe'nin oranı 2.00, Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise 4.00 olarak gösterildi.

DORUKHAN'I TRABZON'A ÇAĞIRDI

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapattıktan sonra İstanbul'da tedavisini sürdüren Dorukhan Toköz, Trabzon'a gelmemişti. Ancak Teknik Direktör Nenad Bjelica hem oyuncusuyla tanışmak hem de tedavi sürecini yakından takip etmek için Dorukhan'ın Trabzon'a gelmesini istedi. Bu talep üzerine dün Trabzon'a gelen Toköz, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Nenad Bjelica ile bir araya gelecek.



TRABZONSPOR'UN KART KABUSU DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezonu toplamda 60 sarı ve 4 kırmızı kart ile ligin en centilmen takımı olan Trabzonspor, bu sezon ise şu ana kadar 57 sarı kart ve 5 kırm-ı zı kart gördü. Kırmızı kartta geçtiğimiz sezonu sollayan Fırtına, sarı kart sayısında da bitime 6 hafta kala geçtiğimiz sezonki rakamları yakalamak üzere.



FIFA'DAN BURSA'YA MÜJDE

BursaSpor'a FIFA'dan müjdeli haber geldi. Açıklamada "Bursaspor 15 yaşına kadar olan altyapı oyuncularını A takımda oynatmamak ve profesyonel yapmamak kaydıyla transfer edebilecektir" denildi.



MESSİ SUUDİ ARABİSTAN'DA

Arjantinli yıldız Lionel Messi Suudi AIrabistan'da görüntülendi. Yıldız futbolcunun Al Hilal ile anlaşmak için Arabistan'a gittiği yazılırken, turizm elçisi olduğu için Arabistan'a gittiği de söylendi.



ÇAĞLAR ATTI AMA YETMEDİ

Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Leicester ile Everton yenişemedi. Everton 15'te Calvert-Lewin'in penaltısıyla öne geçti. Leicester'da Çağlar Söyüncü 22'de 1-1 yaptı. 33'te Vardy attı: 2-1. 54'te Iwobi skoru yazdı: 2-2.



ANTALYA'NIN 'SİGORTA'SI

Misli.Com Sultanlar Ligi ekiplerinden Sigorta Shop, Muratpaşa Belediyesi ile birleşip Ankara'dan Antalya'ya taşındı. Takımın ilk transferi orta oyuncu Ecem Şahin oldu. ABD'li pasör çaprazı Samedy ile de anlaşma sağlandı.