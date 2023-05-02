TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den sert sözler: "Herkes kendi işini yapsın"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz hafta Riva'da kendilerini ziyaret eden Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz katkısı yok. Biz kimseden etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın" dedi. Sözlerini sürdüren TFF Başkanı, "Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptı ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet" diye konuştu. Büyükekşi, "Bir hakem akademisi kurduk. Bunlar 3 ayda olacak işler değil. Zamana ihtiyaç var. Herkes sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Bunu rica ediyorum. Bu tip konuşmalarla futbol iyi bir yere gitmez! Hepimiz dikkatli olacağız ve marka değerini yukarıya çıkaracağız" açıklamasını yaptı.
FIRTINA'NIN DEPLASMAN FOBİSİ
Trabzonspor için bu sezon işler hem iç sahada hem de dış sahada hiç istenildiği gibi gitmiyor. İç sahada oynadığı 15 maçta 31 puan toplayan Trabzonspor, dış sahada ise oynadığı 15 maçta sadece 14 puan toplayabildi. 9 maçtır dış sahada kazanamayan Bordo-Mavililer arada sadece ligden çekilen Gaziantep FK karşısında bir deplasman maçında hükmen galibiyet elde etti. Dış sahada gol atmakta da zorlanan Fırtına, kalesini ise gole kapatamıyor. Bordo- Mavili takım deplasman maçlarında attığı 20 gole karşın kalesinde 33 gol gördü. Trabzonspor böylelikle ligden çekilen Hatayspor'un ardından, deplasmanda kalelerinde 34 gol gören Kayserispor ve Alanyaspor'dan sonra 33 golle deplasmanda en fazla gol yiyen ikinci takım konumunda.
6 PUANLIK MAÇI İSTANBUL KAZANDI
Süper Lig'de ateş hattındaki maçta İstanbulspor, Giresunspor'u konuk etti. Boğalar 10'da öne geçti. Okan Erdoğan'ın uzun pasında ceza sahasına giren Eze topu 90'a gönderdi: 1-0. 16'da Duhaney elle oynayınca Giresun penaltı kazandı. 17'de Bajic, penaltıda Jensen'i geçemedi. 47'de Simon Deli son adam Bajic'i düşürünce kırmızı gördü. Giresunspor 10 kişi kalan rakibine karşı maçı tek kaleye çevirdi fakat istenen pozisyonları yakalayamadı. Adeta 6 puan değerindeki maçı İstanbul aldı.