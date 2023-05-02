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    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den sert sözler: "Herkes kendi işini yapsın"

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 2 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Herkes kendi işini yapsın

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz hafta Riva'da kendilerini ziyaret eden Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz katkısı yok. Biz kimseden etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın" dedi. Sözlerini sürdüren TFF Başkanı, "Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptı ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet" diye konuştu. Büyükekşi, "Bir hakem akademisi kurduk. Bunlar 3 ayda olacak işler değil. Zamana ihtiyaç var. Herkes sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Bunu rica ediyorum. Bu tip konuşmalarla futbol iyi bir yere gitmez! Hepimiz dikkatli olacağız ve marka değerini yukarıya çıkaracağız" açıklamasını yaptı.



    FIRTINA'NIN DEPLASMAN FOBİSİ
    Trabzonspor için bu sezon işler hem iç sahada hem de dış sahada hiç istenildiği gibi gitmiyor. İç sahada oynadığı 15 maçta 31 puan toplayan Trabzonspor, dış sahada ise oynadığı 15 maçta sadece 14 puan toplayabildi. 9 maçtır dış sahada kazanamayan Bordo-Mavililer arada sadece ligden çekilen Gaziantep FK karşısında bir deplasman maçında hükmen galibiyet elde etti. Dış sahada gol atmakta da zorlanan Fırtına, kalesini ise gole kapatamıyor. Bordo- Mavili takım deplasman maçlarında attığı 20 gole karşın kalesinde 33 gol gördü. Trabzonspor böylelikle ligden çekilen Hatayspor'un ardından, deplasmanda kalelerinde 34 gol gören Kayserispor ve Alanyaspor'dan sonra 33 golle deplasmanda en fazla gol yiyen ikinci takım konumunda.



    6 PUANLIK MAÇI İSTANBUL KAZANDI
    Süper Lig'de ateş hattındaki maçta İstanbulspor, Giresunspor'u konuk etti. Boğalar 10'da öne geçti. Okan Erdoğan'ın uzun pasında ceza sahasına giren Eze topu 90'a gönderdi: 1-0. 16'da Duhaney elle oynayınca Giresun penaltı kazandı. 17'de Bajic, penaltıda Jensen'i geçemedi. 47'de Simon Deli son adam Bajic'i düşürünce kırmızı gördü. Giresunspor 10 kişi kalan rakibine karşı maçı tek kaleye çevirdi fakat istenen pozisyonları yakalayamadı. Adeta 6 puan değerindeki maçı İstanbul aldı.

        REAL GÜVENLİK İÇİN GARANTİ İSTEDİ
        Real Madrid, Euroleague'de bugün oynayacağı Partizan maçı öncesinde arttırılmış güvenlik önlemleri talep etti. İşte Real'in talepleri: 1- Havaalanındaki iniş yerinden bir araç kafileyi direkt olarak alacak, böylece havaalanının içine girilmeyecek ve toplumla bir kontak kurulmayacak. 2- Takımın hareketleri sırasında polis yakın takipte bulunacak: havaalanından otele, otelden salona, salondan otele, hem antrenmanlar hem maçlar için, hem otelden havaalanına. 3- Günün her saati otelin etrafında güvenlik olacak. 4- Takımın güvenliği salonun içindeyken arttırılacak, özellikle maç sırasında benchin yakınları korunacak.



        İRFAN CAN'A İNGİLİZ KANCASI
        Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'nin kalesine geçen İrfan Can Eğribayat gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında sarı-lacivertlilere Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi için Preimer Lig'de mücadele eden Southampton'ın da yakından takip ettiği bildirildi. Kümede kalma mücadelesi veren Southampton'ın Championship'e düşmesi halinde İrlandalı kalecisi Gavin Bazunu'yu satacağı ve İrfan Can'la yola devam edeceği kaydedildi. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kulübü olan Southampton'ın küme düşmesi halinde İrfan Can'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralanan İrfan Can Eğribayat, birinci kaleci Altay Bayındır'ın yedeği oldu. Ancak Altay'ın sakatlanması sonucu kaleyi devrelan İrfan Can Eğribayat, son 4 maçta kaleyi korudu. Performansıyla göz doldurdu.

        BEŞİKTAŞ G.SARAY'I JESUS İÇİN YENDİ
        Beşiktaş-Galatasaray derbisi Portekiz basınının da manşetlerini süsledi. Portekiz basını Beşiktaş'ın evindeki derbi zaferini Jorge Jesus açısından değerlendirdi. Record, "Beşiktaş, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sini zirveye taşımak için Galatasaray'ı yendi. Gedson Fernandes'in forma giydiği Beşiktaş, Süper Lig'in lideri Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve sonuç Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'nin puan durumunda liderliğe yaklaşmasına yardımcı oldu ve şampiyonluk için umutlandırdı" yorumunda bulundu.



        HAKKI YETEN'İN KEMİKLERİ SIZLIYOR!
        Beşiktaş, dev derbide Galatasaray'ı 3-1 yendi. Derbi sonrasında Beşiktaş yöneticisi Serhan Çetinsaya'nın yaptığı paylaşım olay oldu. Çetinsaya, "Oraya yazmışsınız ama gördüğünüz gibi lobi ve algı yapamadığınız maçlarda ne sahada kalabiliyorsunuz ne de maçı kazanabiliyorsunuz! Anca 3'ün 1'ini alıyorsunuz" mesajını paylaştı. Bu paylaşıma büyük tepkiler geldi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ise bu paylaşıma, "Umarız kendisi, temsil ettiği asırlık camiaya yakışır bir yönetici olur. Aksi halde Süleyman Seba'nın, Hakkı Yeten'in kemiklerini daha çok sızlatır. Bu vesileyle Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı bir kez daha tebrik eder, tüm emekçilerin bayramını kutlarım" cevabını verdi.

            ŞOK EDEN MUSLERA İDDİASI!
            Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde dolandırılma şoku yaşadı. Özel bir kapalı fon aracılığıyla yatırımlarını katlayabilme vaadine kanan Uruguaylı kaleci, milyonlarca dolarlık kayba uğradı. İddialara göre Muslera, dolandırılma olayından sonra performans olarak düşüşe geçti. Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen Muslera'nın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarı da Muslera'nın yaşadığı olay nedeniyle konsantrasyon kaybı yaşadığını öne sürdüler.



            ÖZÜR DİLERİM KENDİMİ DÜZELTECEĞİM
            G.Saray'ın yıldız futbolcusu Oliveira, Beşiktaş derbisinde yaptığı hatadan dolayı özür diledi. Portekizli orta saha oyuncusu, "Hataları görmek kolay, ben bir hata yaptım ve gol yedik. Burada 2-3 yıl daha kalacağım ve kendimiz düzelteceğim. Taraftarlardan ve takımdan özür dilerim."


            MÜCADELEYE DEVAM KARDEŞİM!
            Cimbom'un unutulmaz oyuncusu Melo, Torreira'nın sosyal medya paylaşımının altına aslan ve alev emojileri koyarak destek verdi. Uruguaylı yıldız da Melo'ya "Mücadeleye devam edeceğiz kardeşim" yanıtını verdi.


            ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR
            Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Erzurumspor evinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 17.00'de start alacak. Sakaryaspor 56 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Erzurumspor 33 puanda.

            TÜRK TELEKOM İNANÇLI!
            7 Days Eurocup'ta yarın Gran Canaria ile final oynayacak Türk Telekom, maç için İspanya'ya gitti. Semih Erden, "Kupayla dönmek istiyoruz" derken; Bouteille, "Tüm gücümüzle oynayacağız" diye konuştu.


            CASTELLANO DURMUYOR
            LA Liga'da Girona, geçen hafta Real Madrid'i 4-2 yenerken, 4 golü de Valentin Castellano atmıştı. Girona dün de Sevilla'ya 2-0 yendi. 23'te Juanpe 1-0 yaptı, 55'te Castellano ikinciyi buldu. Girona 44 puana çıktı.

            HAALAND REKORA YAKIN
            Premier Lig tarihinde 34'er golle en çok gol atan Andy Cole ve Alan Shearer'a Haaland da ortak oldu. City'nin yıldızı 1 gol daha atarsa Premier Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu olacak.

            GALATASARAY HALA AĞIR FAVORİ GÖZÜKÜYOR
            Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, Beşiktaş'a kaybetmesine rağmen 1.25'lik oran ile favori konumda. Fenerbahçe'nin oranı 2.00, Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise 4.00 olarak gösterildi.

            DORUKHAN'I TRABZON'A ÇAĞIRDI
            Sakatlığı sebebiyle sezonu kapattıktan sonra İstanbul'da tedavisini sürdüren Dorukhan Toköz, Trabzon'a gelmemişti. Ancak Teknik Direktör Nenad Bjelica hem oyuncusuyla tanışmak hem de tedavi sürecini yakından takip etmek için Dorukhan'ın Trabzon'a gelmesini istedi. Bu talep üzerine dün Trabzon'a gelen Toköz, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Nenad Bjelica ile bir araya gelecek.

            TRABZONSPOR'UN KART KABUSU DEVAM EDİYOR
            Geçtiğimiz sezonu toplamda 60 sarı ve 4 kırmızı kart ile ligin en centilmen takımı olan Trabzonspor, bu sezon ise şu ana kadar 57 sarı kart ve 5 kırm-ı zı kart gördü. Kırmızı kartta geçtiğimiz sezonu sollayan Fırtına, sarı kart sayısında da bitime 6 hafta kala geçtiğimiz sezonki rakamları yakalamak üzere.

            FIFA'DAN BURSA'YA MÜJDE
            BursaSpor'a FIFA'dan müjdeli haber geldi. Açıklamada "Bursaspor 15 yaşına kadar olan altyapı oyuncularını A takımda oynatmamak ve profesyonel yapmamak kaydıyla transfer edebilecektir" denildi.


            MESSİ SUUDİ ARABİSTAN'DA
            Arjantinli yıldız Lionel Messi Suudi AIrabistan'da görüntülendi. Yıldız futbolcunun Al Hilal ile anlaşmak için Arabistan'a gittiği yazılırken, turizm elçisi olduğu için Arabistan'a gittiği de söylendi.


            ÇAĞLAR ATTI AMA YETMEDİ
            Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Leicester ile Everton yenişemedi. Everton 15'te Calvert-Lewin'in penaltısıyla öne geçti. Leicester'da Çağlar Söyüncü 22'de 1-1 yaptı. 33'te Vardy attı: 2-1. 54'te Iwobi skoru yazdı: 2-2.


            ANTALYA'NIN 'SİGORTA'SI
            Misli.Com Sultanlar Ligi ekiplerinden Sigorta Shop, Muratpaşa Belediyesi ile birleşip Ankara'dan Antalya'ya taşındı. Takımın ilk transferi orta oyuncu Ecem Şahin oldu. ABD'li pasör çaprazı Samedy ile de anlaşma sağlandı.

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            Haberler Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den sert sözler: "Herkes kendi işini yapsın"
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