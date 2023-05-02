Galatsaray'ın teknik direktörü Okan Buruk oyunculara seslendi: "5'te 5 yapacağız şampiyon olacağız"

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Okan hoca, "Şampiyonluğa inancımız ilk haftadan beri hep aynı seviyede. Çok kaliteli bir takımız. Bu takımın geçtiğimiz haftalarda yaptıkları ortada. Geriye 5 final maçımız kaldı. 5'te 5 yaparak şampiyonluğa ulaşacağız. Sizlerin de buna inandığını biliyorum. Daha çok mücadele edeceğiz" diye konuştu.