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    Galatsaray'ın teknik direktörü Okan Buruk oyunculara seslendi: "5'te 5 yapacağız şampiyon olacağız"

    Galatsaray'ın tecrübeli teknik adamı, “Sezon başından beri şampiyonluğa inanıyorum... Kalan 5 maçımızı da kazanarak mutlu sona ulaşacağız” diye konuştu.

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    5’te 5 yapacağız şampiyon olacağız

    Beşiktaş ile oynadığı derbiden 3-1 yenik ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk soyunma odasında oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

    Tecrübeli teknik adam antrenmanda, "Derbiler kaybedilebilir, kazanılır. Sezon boyunca derbilerde iyi sonuçlar da aldık. Beşiktaş maçında günümüzde değildik. Bu bir gerçek ama son haftalara 3 puan önde giriyoruz. Biz izin vermedikçe kimse şampiyon olamaz. Taraftarlarımızı mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.

    ASLA GERİYE DÖNÜP BAKMAYIN
    Okan hoca, "Şampiyonluğa inancımız ilk haftadan beri hep aynı seviyede. Çok kaliteli bir takımız. Bu takımın geçtiğimiz haftalarda yaptıkları ortada. Geriye 5 final maçımız kaldı. 5'te 5 yaparak şampiyonluğa ulaşacağız. Sizlerin de buna inandığını biliyorum. Daha çok mücadele edeceğiz" diye konuştu.

        Okan Buruk, Başakşehir maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek, "Son iki haftada 5 puan kaybetmiş olabiliriz. Rakiplerimiz de puanlar kaybediyor. Sizden isteğim geriye bakmamanız. Biz bu ligin en iyi takımıyız. Sezon sonunda zafere ulaşacağız. Büyük taraftarımızla birlikte kutlamalar yapacağız. Buna odaklanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

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