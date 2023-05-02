Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne oldu.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla siyah beyazlılar oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne oldu.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla siyah beyazlılar oldu.
Beşiktaş'ın gollerini; Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar kaydetti.
Galatasaray'ın tek sayısı ise Mauro Icardi'den geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş 31 maç sonunda 65 puana yükseldi.
Galatasaray 30 maç sonunda 70 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü.
Aslan bu kayıpla beraber şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.
Bu yenilgi sonrası hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile puan farkı azaldı.
Galatasaray kalan maçlarda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Diğer yandan sarı kırmızılı takımın sezon sonuna kadar 5 maçı kaldı.
Cimbom; Başakşehir, Ankaragücü, İstanbulspor, Sivasspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Bunun yanı sıra Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde en çok eleştirilen futbolculardan birisi de Fernando Muslera'ydı.
Deneyimli kaleci yediği gollerle yoğun tepki aldı.
Taraftarlar, derbinin kaybedilmesinin en önemli nedenlerinen biri olarak Uruguaylı file bekçisini gösterdi.
Muslera'nın performans düşüşü yaşamasının sebebi ise belli oldu.
Konuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
İşte detaylar...
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde dolandırılma şoku yaşadı.
Özel bir kapalı fon aracılığıyla yatırımlarını katlayabilme vaadine kanan Uruguaylı kaleci, milyonlarca dolarlık kayba uğradı.
Muslera, dolandırılma olayından sonra performans olarak düşüşe geçti.
Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen Muslera'nın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.
Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarı da Muslera'nın yaşadığı olay nedeniyle konsantrasyon kaybı yaşadığını öne sürdüler.