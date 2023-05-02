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    • Spor
    • 02.05.2023 09:56
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    • 02.05.2023 09:56
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    Galatasaray'da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

    Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olurken yenilginin sorumluları arasında gösterilen futbolculardan birisi ise Fernando Muslera'ydı. Cimbom'un kaptanı, Beşiktaş maçı sonrası yoğun tepki almıştı. Uruguaylı file bekçisinin son dönemdeki kötü performansının sebebi ise belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne oldu.
    Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

    Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
    Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

    Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla siyah beyazlılar oldu.
        Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

        Beşiktaş'ın gollerini; Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar kaydetti.
        Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

        Galatasaray'ın tek sayısı ise Mauro Icardi'den geldi.
        Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

        Bu sonuçla Beşiktaş 31 maç sonunda 65 puana yükseldi.
            Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

            Galatasaray 30 maç sonunda 70 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü.
            Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

            Aslan bu kayıpla beraber şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.
            Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

            Bu yenilgi sonrası hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile puan farkı azaldı.
                Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                Galatasaray kalan maçlarda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
                Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                Diğer yandan sarı kırmızılı takımın sezon sonuna kadar 5 maçı kaldı.
                Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                Cimbom; Başakşehir, Ankaragücü, İstanbulspor, Sivasspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.
                    Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                    Bunun yanı sıra Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde en çok eleştirilen futbolculardan birisi de Fernando Muslera'ydı.
                    Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                    Deneyimli kaleci yediği gollerle yoğun tepki aldı.
                    Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                    Taraftarlar, derbinin kaybedilmesinin en önemli nedenlerinen biri olarak Uruguaylı file bekçisini gösterdi.
                        Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                        Muslera'nın performans düşüşü yaşamasının sebebi ise belli oldu.
                        Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                        Konuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
                        Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                        İşte detaylar...
                            Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                            Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde dolandırılma şoku yaşadı.
                            Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                            Özel bir kapalı fon aracılığıyla yatırımlarını katlayabilme vaadine kanan Uruguaylı kaleci, milyonlarca dolarlık kayba uğradı.
                            Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                            Muslera, dolandırılma olayından sonra performans olarak düşüşe geçti.
                                Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                                Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen Muslera'nın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.
                                Galatasaray’da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

                                Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarı da Muslera'nın yaşadığı olay nedeniyle konsantrasyon kaybı yaşadığını öne sürdüler.
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                                Haberler Spor Galatasaray'da şoke eden Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...
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