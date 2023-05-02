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    Derbi skoru Fenerbahçe'ye umut oldu! Fenerli kurmaylar ince hesaplar yapıyor

    Fenerbahçe; Giresun (D), Trabzon ve Antalya’yı yenip Galatasaray’ın 1 maçta daha puan kaybını bekleyecek. Sarı-Lacivertliler tüm bunların gerçekleşmesi halinde ezeli rakibinin evinde kupa kaldırma şansını yakalayacak.

    Fener’in var bir hayali

    Süper Lig'in 32. haftasında zorlu Sivas deplasmanından 3-1 gibi net bir skorla galip ayrılarak dönen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından zirve ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

    Şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başaran Fenerbahçe kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe sırasıyla Giresun (D), Trabzon ve Antalya maçlarını kazanıp Galatasaray ile Süper Lig'in finalini oynamayı hesap ediyor.



    FENERBAHÇE HATA İSTEMİYOR...
    G.Saray'ı Nef Stadyumu'nda yenerek şampiyonluk ipini ezeli rakibinin sahasında göğüslemek istiyor. Ancak Fenerbahçe, bu maça kadar rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

    Aksi takdirde şampiyonluk için Galatasaray'ı en az 3 farkla yenmesi gerekecek ki bu kolay bir ihtimal değil. Fenerbahçe şimdi, futbolcusu, yöneticisi ve taraftarıyla zorlu sürece konsantre olmuş durumda.



    DAUM: ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLUR
    F.Bahçe'nin eski hocası Christoph Daum, Samandıra'ya geldi. Alman çalıştırıcı, "F.Bahçe hayatımın bir parçası. Burası ikinci evim. Bu yıl şampiyon F.Bahçe olacak" diye konuştu. Daum, F.Bahçe'de 2 şampiyonluk kazandı.

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    Haberler Spor Derbi skoru Fenerbahçe'ye umut oldu! Fenerli kurmaylar ince hesaplar yapıyor
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