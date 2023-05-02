Derbi skoru Fenerbahçe'ye umut oldu! Fenerli kurmaylar ince hesaplar yapıyor

Süper Lig'in 32. haftasında zorlu Sivas deplasmanından 3-1 gibi net bir skorla galip ayrılarak dönen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından zirve ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başaran Fenerbahçe kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe sırasıyla Giresun (D), Trabzon ve Antalya maçlarını kazanıp Galatasaray ile Süper Lig'in finalini oynamayı hesap ediyor.





FENERBAHÇE HATA İSTEMİYOR...

G.Saray'ı Nef Stadyumu'nda yenerek şampiyonluk ipini ezeli rakibinin sahasında göğüslemek istiyor. Ancak Fenerbahçe, bu maça kadar rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.