Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde harika bir derbi atmosferi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Taraftar bizden iyi futbol ve galibiyet istiyordu. Bunu başardık" dedi.





İLK 20 DAKİKA ÇOK TOP KAYBETTİK

Güneş sözlerine şöyle devam etti: Maçta ilk 20 dakikada çok top kaybettik. Geriye düştük ama savaşarak skoru yakaladık. Taraftar da devreye girince güçlü bir rakibe karşı iyi bir direnç gösterdik.