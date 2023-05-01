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    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten derbi galibiyeti sonrası flaş sözler! "Kazandık ama bu yetmez"

    Okan hocayı severim ama her maç kendini kaybediyor! Tecrübeli hoca, “Geriye düşmemize rağmen sahada savaştık ve kazandık. Ama karanlıktan aydınlığa çıkmak için bu yetmez. Daha iyisini yapmak ve gelişmek zorundayız” dedi.

    Kazandık ama bu yetmez

    Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde harika bir derbi atmosferi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Taraftar bizden iyi futbol ve galibiyet istiyordu. Bunu başardık" dedi.



    İLK 20 DAKİKA ÇOK TOP KAYBETTİK
    Güneş sözlerine şöyle devam etti: Maçta ilk 20 dakikada çok top kaybettik. Geriye düştük ama savaşarak skoru yakaladık. Taraftar da devreye girince güçlü bir rakibe karşı iyi bir direnç gösterdik.



    SAVAŞABİLDİĞİMİZİ GÖSTERDİK
    Ama karanlıktan aydınlığa çıkmak için bu galibiyet yetmez. Evet bugün iyi şeyler yaptık. Savaşabildiğimizi gösterdik ama geliştirmemiz gereken şeyler de var. Burada kalmamamız daha iyisini yapmamız gerekiyor.



    GERGİNLİK YAPACAKTI UZAKLAŞTIM
    Okan Buruk'u severim ama her maç kenarda kendini kaybediyor. Yanına gidip 'Sakin ol' dedim. O da 'Sen de çizgiyi terk ettin' dedi. Baktım devam ettirdiler. Anladım ki bir gerginlik yapacak, uzaklaştım...

        GALATASARAY'I YENMEK ÇOK ÖZEL
        Derbinin yıldızlarından Gedson Fernandes derbi zaferinin ardından konuştu. Portekizli futbolcu, "Çok anlamlı ve çok özel bir galibiyet aldık. Kazanmak için gerekli olan her şeyi sahada yaptık.

        Takım arkadaşlarımla ve taraftarlarla bütünleştik. Kaybedilmiş bir şey yok ve biz her maçımızı kazanmak istiyoruz. Galatasaray'ı yenmek çok özel ve anlamlı" dedi.



        KAZANA KAZANA DEVAM EDECEĞİZ
        BeşiktaşSalih Uçan, taraftarın kendilerini ateşlediğini, kendilerinin de maç öncesi zaten ateşli olduklarını söyledi. Salih, "Kazana kazana devam edeceğiz" dedi.

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