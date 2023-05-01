Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde harika bir derbi atmosferi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Taraftar bizden iyi futbol ve galibiyet istiyordu. Bunu başardık" dedi.
İLK 20 DAKİKA ÇOK TOP KAYBETTİK
Güneş sözlerine şöyle devam etti: Maçta ilk 20 dakikada çok top kaybettik. Geriye düştük ama savaşarak skoru yakaladık. Taraftar da devreye girince güçlü bir rakibe karşı iyi bir direnç gösterdik.
SAVAŞABİLDİĞİMİZİ GÖSTERDİK
Ama karanlıktan aydınlığa çıkmak için bu galibiyet yetmez. Evet bugün iyi şeyler yaptık. Savaşabildiğimizi gösterdik ama geliştirmemiz gereken şeyler de var. Burada kalmamamız daha iyisini yapmamız gerekiyor.
GERGİNLİK YAPACAKTI UZAKLAŞTIM
Okan Buruk'u severim ama her maç kenarda kendini kaybediyor. Yanına gidip 'Sakin ol' dedim. O da 'Sen de çizgiyi terk ettin' dedi. Baktım devam ettirdiler. Anladım ki bir gerginlik yapacak, uzaklaştım...