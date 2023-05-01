Fırtına’ya öne geçmek yaramıyor! Bakasetas takım arkadaşlarından özür diledi





ALTINORDU'DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Altınordu 1.Lig'in 35. haftasında 3-0 geriye düştüğü maçta Bandırma ile 3-3 berabere kaldı. Bandırma'nın gollerini 50, 63 ve 75'te Saponjic atarken, Altınordu'nun golleri 80'de Volkan, 85'te Ahmet İlhan ve 90+6'da Ali'den geldi. Bu sonuçla Bandırma 51, Altınordu 34 puana ulaştı.

KUPA VOLEY VAKIFBANK'IN OLDU

Kadınlar Kupa Voley final maçında VakıfBank ile Fenerbahçe karşılaştı. Vakıfbank rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu. Böylece Vakıfbank kupayı üst üste üç toplamda dokuzuncu kez kazanıp, Eczacıbaşı'yı yakaladı.

İSTANBULSPOR-GİRESUNSPOR

Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında bugün İstanbulspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek. 20.00'de start alacak zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

DAÇKA UZATMADA KAZANDI

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka, Beşiktaş Emlakjet'i normal süresi 82-82 biten maçta uzatma sonunda 100-93 mağlup etti. Darüşşafaka'da Doğuş 30 sayı ile fark yaratan isim oldu.

ÖNCÜ YARIŞI 9. TAMAMLADI

Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışan Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2023 Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 4. ayağı İspanya Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı. Yarışı Angeluss takımından Ivan Ortola kazandı.



YAMAL'I MESSI'YE BENZETTİ

Barça'nın hocası Xavi, ilk maçına çıkan 15 yaşındaki Lamine Yamal'ın Messi ile kıyaslanması hakkında, "Benzer bir oyuncu çünkü başkasında bulunması zor, doğuştan gelen bir yeteneğe sahip" dedi.



PEP'TEN İLKAY'A ÖVGÜLER

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'la ilgili, "İlkay çok önemli bir oyuncu. Her zaman doğru pozisyonda. İlkay, her anlamda olağanüstü bir oyuncu" ifadelerini kullandı.



UNITED HARRY KANE'İ İSTİYOR

Ada basını Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Haag'ın, Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane'i 1 numaralı transfer hedefi yaptığını öne sürdü. Yıldız golcünün kontratı 2024'te bitecek.