Fırtına’ya öne geçmek yaramıyor! Bakasetas takım arkadaşlarından özür diledi

Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica ile son iki haftadır da benzer bir tablo yaşadı. Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen Larsen kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Karadeniz Fırtınası maçı ise 4-1 kaybetti. Konyaspor maçında da maçı 1-0 önde götüren Trabzonspor, 1-1'den sonra Bakasetas'ın kırmızı kart görmesiyle oyunun 45 dakikalık bölümünü 10 kişi oynadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 7 maçta toplam 18 puan kaybetti. Lig'de 5 maçtır kazanamayan Trabzonspor, deplasmanlarda ise 15 maçta 9 yenilgi aldı.
BAKASETAS ÖZÜR DİLEDİ
Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Bakasetas, maçın ardından takım arkadaşlarından özür diledi. Yunan yıldız, "Yenilginin tüm sorumluluğunu alıyorum" dedi.
NAPOLI ZAFERİ ERTELEDİ
İtalya'da en son 33 yıl önce şampiyon olan Napoli, 32. haftada Salernitana ile 1-1 berabere kaldı. Napoli'nin golünü 62'de Olivera, konuk takımın golünü ise 84'te Dia attı. Napoli, şampiyonluğu Udinese maçına bıraktı.
MANCHESTER CITY YENİDEN LİDER
İngiltere Ligi'nin 34. haftasında Manchester City deplasmanda Fulham'ı 2-1 yenip yeniden liderlik koltuğuna oturdu. City'nin gollerini 3'te penaltıdan Haaland ile 36'da Alvarez, Fulham'ın tek golünü ise 15'te Vinicius kaydetti.