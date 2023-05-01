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    Fırtına’ya öne geçmek yaramıyor! Bakasetas takım arkadaşlarından özür diledi

    Fırtına, Teknik Direktör Nenad Bjelica ile son iki haftadır da benzer bir tablo yaşadı. Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen Larsen kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fırtına’ya öne geçmek yaramıyor!

    Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica ile son iki haftadır da benzer bir tablo yaşadı. Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen Larsen kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

    Karadeniz Fırtınası maçı ise 4-1 kaybetti. Konyaspor maçında da maçı 1-0 önde götüren Trabzonspor, 1-1'den sonra Bakasetas'ın kırmızı kart görmesiyle oyunun 45 dakikalık bölümünü 10 kişi oynadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 7 maçta toplam 18 puan kaybetti. Lig'de 5 maçtır kazanamayan Trabzonspor, deplasmanlarda ise 15 maçta 9 yenilgi aldı.



    BAKASETAS ÖZÜR DİLEDİ
    Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Bakasetas, maçın ardından takım arkadaşlarından özür diledi. Yunan yıldız, "Yenilginin tüm sorumluluğunu alıyorum" dedi.



    NAPOLI ZAFERİ ERTELEDİ
    İtalya'da en son 33 yıl önce şampiyon olan Napoli, 32. haftada Salernitana ile 1-1 berabere kaldı. Napoli'nin golünü 62'de Olivera, konuk takımın golünü ise 84'te Dia attı. Napoli, şampiyonluğu Udinese maçına bıraktı.



    MANCHESTER CITY YENİDEN LİDER
    İngiltere Ligi'nin 34. haftasında Manchester City deplasmanda Fulham'ı 2-1 yenip yeniden liderlik koltuğuna oturdu. City'nin gollerini 3'te penaltıdan Haaland ile 36'da Alvarez, Fulham'ın tek golünü ise 15'te Vinicius kaydetti.



        BAYERN MÜNIH KOLTUĞU GERİ ALDI
        Almanya Ligi'nin 30. haftasında Bayern Münih evinde Hertha Berlin'i 2-0 yendi. Bavyera ekibinin gollerini 69'da Gnabry ile 79'da Coman attı. Bu sonuçla 62 puana yükselen Bayern, liderlik koltuğunu Dortmund'dan geri aldı.



        BOKS'TA ALTIN YAĞMURU
        İzmir Çeşme'de düzenlenen 1. Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası'nda Olimpiyat şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli 66 kiloda, 50 kiloda yarışan Busenaz Çakıroğlu, 48 kiloda mücadele eden Rabia Topuz, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 52 kiloda da Gamze Soğuksu çıktıkları mücadelerde rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı.



        ALTINORDU'DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ
        Altınordu 1.Lig'in 35. haftasında 3-0 geriye düştüğü maçta Bandırma ile 3-3 berabere kaldı. Bandırma'nın gollerini 50, 63 ve 75'te Saponjic atarken, Altınordu'nun golleri 80'de Volkan, 85'te Ahmet İlhan ve 90+6'da Ali'den geldi. Bu sonuçla Bandırma 51, Altınordu 34 puana ulaştı.

        KUPA VOLEY VAKIFBANK'IN OLDU
        Kadınlar Kupa Voley final maçında VakıfBank ile Fenerbahçe karşılaştı. Vakıfbank rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu. Böylece Vakıfbank kupayı üst üste üç toplamda dokuzuncu kez kazanıp, Eczacıbaşı'yı yakaladı.

        İSTANBULSPOR-GİRESUNSPOR
        Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında bugün İstanbulspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek. 20.00'de start alacak zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

        DAÇKA UZATMADA KAZANDI
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka, Beşiktaş Emlakjet'i normal süresi 82-82 biten maçta uzatma sonunda 100-93 mağlup etti. Darüşşafaka'da Doğuş 30 sayı ile fark yaratan isim oldu.

        ÖNCÜ YARIŞI 9. TAMAMLADI
        Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışan Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2023 Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 4. ayağı İspanya Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı. Yarışı Angeluss takımından Ivan Ortola kazandı.

        YAMAL'I MESSI'YE BENZETTİ
        Barça'nın hocası Xavi, ilk maçına çıkan 15 yaşındaki Lamine Yamal'ın Messi ile kıyaslanması hakkında, "Benzer bir oyuncu çünkü başkasında bulunması zor, doğuştan gelen bir yeteneğe sahip" dedi.

        PEP'TEN İLKAY'A ÖVGÜLER
        Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'la ilgili, "İlkay çok önemli bir oyuncu. Her zaman doğru pozisyonda. İlkay, her anlamda olağanüstü bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

        UNITED HARRY KANE'İ İSTİYOR
        Ada basını Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Haag'ın, Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane'i 1 numaralı transfer hedefi yaptığını öne sürdü. Yıldız golcünün kontratı 2024'te bitecek.

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        Haberler Spor Fırtına’ya öne geçmek yaramıyor! Bakasetas takım arkadaşlarından özür diledi
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