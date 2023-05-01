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    Bitirim ikili! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu günündeyse Fenerbahçe kazanıyor

    Fenerbahçe cumartesi gecesi Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına tutunmayı başardı. Arda Güler’in daha fazla forma giymesi Fener’e yaradı. Fener’in iki yıldızı Ferdi ve Arda tüm kulvarlarda 9 gol, 7 asist yaptı.

    Bitirim ikili

    Cumartesi gecesi Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına tutunmayı başaran Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in özellikle ilk yarıdaki performansı maçı kopartan ana unsur oldu.

    2 gol atan Ferdi Kadıoğlu ile gol ve asiste imza atmasa da performansıyla ilk yarıya damgasını vuran Arda Güler Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurdu.

    Arda ve Ferdi Avrupa kulüplerinin en çok ilgi gösterdiği 2 yıldız isim.



    TARAFTAR DİREKT 11'DE İSTİYOR
    Arda Güler son maçlarda 11'de oynamaya başlaması hem Fenerbahçe'nin hem de Ferdi Kadıoğlu'nun performansını daha da artırdı. Ferdi Kadıoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 3 gol 3 asist, Arda Güler ise 6 gol 4 asiste imza attı.
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        Haberler Spor Bitirim ikili! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu günündeyse Fenerbahçe kazanıyor
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