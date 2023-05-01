Bitirim ikili! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu günündeyse Fenerbahçe kazanıyor

Cumartesi gecesi Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına tutunmayı başaran Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in özellikle ilk yarıdaki performansı maçı kopartan ana unsur oldu.
2 gol atan Ferdi Kadıoğlu ile gol ve asiste imza atmasa da performansıyla ilk yarıya damgasını vuran Arda Güler Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurdu.
TARAFTAR DİREKT 11'DE İSTİYOR
Arda Güler son maçlarda 11'de oynamaya başlaması hem Fenerbahçe'nin hem de Ferdi Kadıoğlu'nun performansını daha da artırdı. Ferdi Kadıoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 3 gol 3 asist, Arda Güler ise 6 gol 4 asiste imza attı.