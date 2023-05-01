Bitirim ikili! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu günündeyse Fenerbahçe kazanıyor





TARAFTAR DİREKT 11'DE İSTİYOR

Arda Güler son maçlarda 11'de oynamaya başlaması hem Fenerbahçe'nin hem de Ferdi Kadıoğlu'nun performansını daha da artırdı. Ferdi Kadıoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 3 gol 3 asist, Arda Güler ise 6 gol 4 asiste imza attı.