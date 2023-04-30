Şenol Güneş derbi öncesi oyuncularını motive etti: Taraftarlar için savaşın

Beşiktaş'ta tüm gözler bugün oynanacak Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda... Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularını bugün oynanacak maça özel hazırladı. Tecrübeli hoca futbolcularıyla yaptığı konuşmada, "Bugün kritik bir maça çıkıyoruz. Kendi sahamızda seyircimizin önünde oynayacak olmanın avantajını kullanın. Belki şampiyonluk yarışında geride kalmış olabiliriz ama hiçbir şey için geç değil. Galatasaray'a karşı kazanarak galibiyet serimizi sürdürmeliyiz. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Ligi bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirmeliyiz" dedi. Sözlerini sürdüren Güneş, "Galatasaray'a karşı iç sahada son maçları kazandık. Sizden bu gün de bu serinin devam etmesini istiyorum. Sahaya çıkın ve taraftarlar için savaşın. Bu maçı onlar için kazanın" ifadelerini kullandı.







OYUNCULAR KENETLENDİ

Oyuncuların da Güneş'in yaptığı konuşması sonrası birbirlerine galibiyet sözü verdikleri ve zafere kilitlendikleri öğrenildi. Son iki maçını biri hükmen olmak üzere 6 puanla kapatan Siyah-Beyazlılar, bu maçı kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çekmek istiyor.