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    Okan Buruk'tan derbi öncesi toplantı: Daha iyi takımız biz kazanacağız

    Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularıyla toplantı yapan Teknik Direktör Okan Buruk, “Biz onlardan daha iyi takımız. Sizden bu derbide zafer istiyorum” dedi.

    Daha iyi takımız biz kazanacağız

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ezeli rakipleri Beşiktaş ile bugün deplasmanda oynayacakları derbi öncesinde futbolcularıyla dikkati çeken bir motivasyon konuşması yaptı. Şampiyonluk hedeflerine vurgu yapan Cimbom'un başarılı hocası, futbolcularından da Beşiktaş maçında 3 puan sözü aldı.



    BEŞİKTAŞ'TAN İYİ BİR TAKIMIZ
    Okan Buruk, "Yarışta öndeyiz ve ipler bizim elimizde. Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. Her şeyden önce biz iyi bir takımız. Rakibimiz Beşiktaş'tan da daha iyiyiz. Yakaladığımız seriler ve elde ettiğimiz derbi galibiyetleriyle bunu daha önce de kanıtladık. Sizlerden bu maçta 3 puan istiyorum. Adım adım hedefe koşacağız. Şampiyonluk yolunda her maçımızın birer final olduğunu unutmayın. Bize yakışır bir şekilde oynayacağız ve derbide atacağımız gollerle de sonuca gideceğiz. Hakeme ya da saha dışındaki faktörlere değil oyunumuza ve 3 puana odaklanacağız" diye konuştu.



    ASLAN YENİ BİR SERİ İSTİYOR
    Galatasaray, derbiden sonra iç sahada Başakşehir ile karşılaşacak. Ardından Ankaragücü ve İstanbulspor maçlarını deplasmanda oynayacak Cimbom, evindeki Sivas maçı ve Fenerbahçe derbisiyle ligi noktalayacak. Fikstürdeki son maç olarak görünen Hatay mücadelesinde ise Aslan hükmen galip sayılacak.



        EN AZ GOL YİYEN TAKIM
        Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 maçta 67 gole imza atan Galatasaray, derbi öncesinde ligin en az gol yiyen takımı durumunda. 12 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran Cimbom, geride kalan maçlarda kalesinde 23 gole engel olamadı.



        4 OYUNCU İÇİN SARI ALARM
        Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giymesi ve sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Nef Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.



        GALATASARAY DERBİYE HAZIR
        Beşiktaş derbisinde 3 puan isteyen Aslan, hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda 3 grup halinde 5'e 2 pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

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