Manchester United 4 büyüklerin borcunun 5 katına satılıyor

Katar şeyhi Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Glazer ailesi tarafından satışa çıkarılan Manchester United'ı satın almak için 5 milyar sterlin teklif etti. Şeyh Jassim, aynı zamanda kulübün mevcut tüm borç yükünü sıfırlama sözünü de verdi. Bu para, bir spor kulübünü satın almak için teklif edilen en yüksek miktar oldu. Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesi ise, 6 milyar sterlin (122 milyar TL) istiyor. Katarlı yatırım grubunun en önemli rakibi olarak görünen Sir Jim Ratcliffe'in sahibi olduğu INEOS grubu ise hisselerin en fazla yüzde 65'ini alabileceğini bildirdi. Öte yandan, Katar şeyhi tarafından teklif edilen bu para, nisan ayı içerisinde açıklanan 4 büyüklerin toplam borcunun (22 milyar TL) yaklaşık 5,5 katı yapıyor. 4 büyükler borç içinde yüzerken United bu toplam borcun 5,5 katına satılmak üzere...
PENDİKSPOR'DAN YARIŞA AYAR
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Maça Rize golle başladı ve 5. dakikada Benhur Keser konuk ekibi öne geçirdi. Ardından Pendik fırtınası vardı. 18'de Gökcan Kaya, 25'te Thuram ve 45'te Aias Aosman durumu 3-1'e getirdi. 71'de Bolasie penaltıdan attı: 3-2. Bolasie, 77 ve 87'de iki penaltı atışından yararlanamadı. Pendikspor ikincilik yarışı için iddiasını sürdürdü.
ANTALYA'DAN GÜMRÜK BASKINI
Spor Toto 1. Lig'de playoff mücadelesi veren Manisa FK deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-0 yendi. Manisa'nın gollerini 34'te Marvin Gakpa, 80'de Burak Çoban ve 90'da Mehmet Uysal kaydetti. Manisa rakibinin 2 puan önüne geçmeyi başardı. Eyüpspor ise Arda Turan yönetiminde üçüncü maçından da galibiyetle ayrılamadı. Tuzla ile deplasmanda karşılaşan Eyüpspor 0-0 ile 1 puana razı oldu ve ikinci sıra için iddiasını azalttı.
ANKARA'DA GOL SESİ ÇIKMADI
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, Kasımpaşa ile yenişemedi. 21'de Sowe'un şutunu Günay kurtardı. 45+3'te Fall kaçırdı. 90+3'te Kitsiou'nun vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.
MANİSA FK'DAN KRİTİK GALİBİYET
Spor Toto 1. Lig'de playoff mücadelesi veren Manisa FK deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-0 yendi. Manisa'nın gollerini 34'te Marvin Gakpa, 80'de Burak Çoban ve 90'da Mehmet Uysal kaydetti. Manisa rakibinin 2 puan önüne geçmeyi başardı. Eyüpspor ise Arda Turan yönetiminde üçüncü maçından da galibiyetle ayrılamadı. Tuzla ile deplasmanda karşılaşan Eyüpspor 0-0 ile 1 puana razı oldu ve ikinci sıra için iddiasını azalttı.
LA LAKERS YARI FİNALE YÜKSELDİ
NBA play-off'ları ilk turunda Memphis Grizzlies'i 125-85 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak konferans yarı finaline çıktı. Lakers'ta D'Angelo Russell 31 sayıyla sahanın en skoreri olurken LeBron James te 22 sayı üretti.
ARSENAL'İN HEDEFİ RİCE
İngiliz basını Arsenal'in yaz transfer döneminde 1 numaralı hedefinin West Ham'ın 24 yaşındaki orta sahası Declan Rice olduğunu iddia etti. Rice'ın kontratı 2024'te bitecek.
ERDEM CAN'A BÜYÜK ONUR
Türk Telekom Basketbol Takımı'nın çalıştırıcısı Erdem Can, 7Days Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü seçildi. 42 yaşındaki Can, Türk Telekom'u, Avrupa kupalarındaki ilk finaline taşıma başarısı gösterdi.
ENES'İN YENİ HOCASI BORDALAS
Milli yıldızımız Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe, Quique Sanchez'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Bordalas'ı getirdiğini açıkladı. Bordelas, Getafe'nin başında 7 maç görev yapacak.
XHAKA TEKLİFLERE AÇIK
İngiliz basını, Arsenal'de forma giyen İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini öne sürdü. 30 yaşındaki futbolcuya 30 milyon euro değer biçiliyor.
RAKİBİMİZ MAKEDONYA
A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup son maçında bugün Kuzey Makedonya'ya konuk olacak. Üsküp'te 19.00'da başlayacak maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.