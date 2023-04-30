Manchester United 4 büyüklerin borcunun 5 katına satılıyor

Katar şeyhi Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Glazer ailesi tarafından satışa çıkarılan Manchester United'ı satın almak için 5 milyar sterlin teklif etti. Şeyh Jassim, aynı zamanda kulübün mevcut tüm borç yükünü sıfırlama sözünü de verdi. Bu para, bir spor kulübünü satın almak için teklif edilen en yüksek miktar oldu. Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesi ise, 6 milyar sterlin (122 milyar TL) istiyor. Katarlı yatırım grubunun en önemli rakibi olarak görünen Sir Jim Ratcliffe'in sahibi olduğu INEOS grubu ise hisselerin en fazla yüzde 65'ini alabileceğini bildirdi. Öte yandan, Katar şeyhi tarafından teklif edilen bu para, nisan ayı içerisinde açıklanan 4 büyüklerin toplam borcunun (22 milyar TL) yaklaşık 5,5 katı yapıyor. 4 büyükler borç içinde yüzerken United bu toplam borcun 5,5 katına satılmak üzere...