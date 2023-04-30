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    • Spor
    • 30.04.2023 12:57
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    • 30.04.2023 12:57
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    Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi ilk 11'ler belli oldu mu? Maçın hakemi...

    Beşiktaş Galatasaray derbi maçı için beklenen gün geldi, çattı. Taraftarlar heyecanlı maç için araştırmalara başladı. Bu kapsamda maçın hakemi ve ilk 11'leri aratılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi ilk 11'ler belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

    Derbi için araştırmalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Beşiktaş ve Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan olarak açıklandı. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi ilk 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

    BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

    Derbi maçı 30 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak. Maçın hakemi Ali Şansalan olarak belirlendi.

    Heyecanlı mücadele 19.00'da başlayacak.

    HANGİ KANALDA?

    Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

        BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş:

        Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

        Galatasaray:

        Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi
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        Haberler Spor Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi ilk 11'ler belli oldu mu? Maçın hakemi...
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