Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi ilk 11'ler belli oldu mu? Maçın hakemi...

Derbi için araştırmalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Beşiktaş ve Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan olarak açıklandı. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi ilk 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Derbi maçı 30 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak. Maçın hakemi Ali Şansalan olarak belirlendi.
Heyecanlı mücadele 19.00'da başlayacak.
HANGİ KANALDA?
Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.