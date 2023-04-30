Ali Koç'un "Bizi şampiyon yapmamak için talimat mı aldınız?" çıkışına Galatasaray'dan sert yanıt

F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Başkan Ali Koç'un açıklamaları damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelme nedenlerini açıklayan Başkan Koç, "Başkan Mehmet Büyükekşi'ye 'Biz iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik" ifadelerini kullandı. İstanbulspor maçındaki hakem kararlarını eleştiren Koç, "Kötü oynadık diye 'İstanbulspor maçında puanlarımızı çaldılar' demeyecek miyiz? Ofsaytımsı ve bizim Adana Demirspor maçı normal yönetilse 5 puan fark eder. Bu da sadece 2 maç. Bizde de organize yapı var ama onlar bize karşı. Öbür camiaya bakın bize bakın" şeklinde görüş belirtti.