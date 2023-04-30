Ali Koç'un "Bizi şampiyon yapmamak için talimat mı aldınız?" çıkışına Galatasaray'dan sert yanıt

F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Başkan Ali Koç'un açıklamaları damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelme nedenlerini açıklayan Başkan Koç, "Başkan Mehmet Büyükekşi'ye 'Biz iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik" ifadelerini kullandı. İstanbulspor maçındaki hakem kararlarını eleştiren Koç, "Kötü oynadık diye 'İstanbulspor maçında puanlarımızı çaldılar' demeyecek miyiz? Ofsaytımsı ve bizim Adana Demirspor maçı normal yönetilse 5 puan fark eder. Bu da sadece 2 maç. Bizde de organize yapı var ama onlar bize karşı. Öbür camiaya bakın bize bakın" şeklinde görüş belirtti.
SEVİYELERİNE İNMEDEN MÜCADELE EDEMEYİZ
G.Saray hakkında sert açıklamalar yapan Başkan Koç, "Bunların seviyesine inmeden bunlarla mücadele edemeyiz. Adana Demir, Alanya, Karagümrük, Başakşehir ve İstanbul maçları için gittik. Bu maçlarda 4 puan kaybettik ama çok daha fazla kaybedebilirdik. Çalınan puanların yanında çalınmaya çalışılan puanlar bizleri ziyadesiyle endişelendirdi. Er meydanına gelmiyorlar. Rakibimizin, ne yazık ki alkışlayacağım onları çünkü kötülük yapma meziyeti gücü gerçekten takdire şayan. Bunu yaparken vicdani herhangi bir sorun yaşamaması da çok enteresan" değerlendirmesinde bulundu.
SİZİN ADINIZA UTANIYORUZ
Galatasaray, Ali Koç'un açıklamalarına şöyle cevap verdi: Hemen her gün yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz. Kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin. 116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi. Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin. Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz.