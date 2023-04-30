10 kişi kalan Trabzonspor Konya'ya boyun eğdi

Trabzonspor, Konya'dan puan çıkartamadı: 1-2. Yeni hocası Nenad Bjelica ile ikinci maçına çıkan Trabzonspor, Sivasspor'dan sonra Konyaspor'a da diş geçiremedi. Bordo- Mavililer 12. dakikada Marek Hamsik ile öne geçti. Konyaspor bu gole 37. dakikada Pozuelo ile karşılık verdi. Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Soner Dikmen'e yaptığı faulün ardından VAR incelemesiyle ilk yarının uzatma anlarında kırmızı kart gördü. Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçta Sivasspor karşısında Larsen'in atılmasıyla maçı 10 kişi tamamlamıştı.