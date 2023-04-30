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    10 kişi kalan Trabzonspor Konya'ya boyun eğdi

    Trabzonspor, Konya'dan eli boş döndü. Bordo-Mavililer, 12’de Hamsik ile öne geçti. Konyaspor 37’de Pozuelo ve 85’te Soner’in golüyle yıkıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Fırtına’nın 100’ü gülmüyor

    Trabzonspor, Konya'dan puan çıkartamadı: 1-2. Yeni hocası Nenad Bjelica ile ikinci maçına çıkan Trabzonspor, Sivasspor'dan sonra Konyaspor'a da diş geçiremedi. Bordo- Mavililer 12. dakikada Marek Hamsik ile öne geçti. Konyaspor bu gole 37. dakikada Pozuelo ile karşılık verdi. Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Soner Dikmen'e yaptığı faulün ardından VAR incelemesiyle ilk yarının uzatma anlarında kırmızı kart gördü. Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçta Sivasspor karşısında Larsen'in atılmasıyla maçı 10 kişi tamamlamıştı.



    İKİ TAKIM DA 45 PUANDA
    Konya'ya galibiyeti getiren golü 85. dakikada Soner Dikmen kaydetti. Guilherme'nin sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Soner topu filelerle buluşturdu: 2-1. Trabzon bu sonuçla birlikte ligde 45 puanda kaldı. Konyaspor 45 puana yükseldi.



    BJELICA: DEĞİŞİK SENARYOLAR GÖRDÜK
    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konya mağlubiyeti sonrasında konuştu. Son oynadıkları ve Sivas ve Konya maçlarının benzer maçlar olduklarını söyleyen Hırvat teknik adam, "Kırmızı kartlardan sonra değişik senaryolar gördük. İlk yarıda iyi futbol oynadığımızı söyleyebilirim. 11'e 10'dan sonra bizim adımıza kolay olmadı. 2. yarı istediğimiz gibi olmadı" şeklinde konuştu.



        TARİHE GEÇTİ!
        Nenad Bjelica, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk iki maçı kaybeden ilk teknik direktör oldu. Hırvat teknik adamın takımı iki maçta da kırmızı kart gördü.



        KONYA'YA 7 YIL SONRA KAYBETTİ
        Konya, 2016 yılının Mart ayından bu yana Trabzon'u ligde ilk kez evinde mağlup etti. Konya'ya konuk olduğu son 3 Süper Lig maçında da kırmızı kart gören Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez aynı deplasmanda üst üste 3 sezon 10 kişi kaldı.

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        Haberler Spor 10 kişi kalan Trabzonspor Konya'ya boyun eğdi
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