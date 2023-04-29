Sporting Lizbon gözünü Sacha Boey’e dikti: Yıldız oyuncu yuvadan uçuyor mu?

Genç yıldızın 11 milyon Euro'luk piyasa değeri olduğunu belirten gazete, Galatasaray'ın istediği rakamın ise 15 milyon Euro seviyesinde olduğunun altı çizildi. Sacha Boey geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Sarı-Kırmızılı kulübü Avrupa'da önemli bir takıma gidebilmek için sıçrama tahtası olarak gördüğünü ifade etmişti.