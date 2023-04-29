Sporting Lizbon gözünü Sacha Boey’e dikti: Yıldız oyuncu yuvadan uçuyor mu?

Sezon sonu yaklaştıkça Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'le ilgili transfer iddiaları artıyor.
Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record'a göre Sporting Lizbon gözünü Fransız sağ beke çevirmiş durumda. Haberde, ara transfer döneminde Pedro Porro'yu Tottenham Hotspur'a satan ve yeni sezon için sağ bek arayışlarına başlayan Sporting'in listesindeki isimlere yer verildi.
DEĞERI 11 MİLYON EURO
Record'a göre Sporting'in listesinde 3 isim bulunuyor. Bunların Brighton'dan Tariq Lamptey ve Heerenveen'den Milan van Ewijk'la beraber Sacha Boey olduğu belirtildi.