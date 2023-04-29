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    Sporting Lizbon gözünü Sacha Boey’e dikti: Yıldız oyuncu yuvadan uçuyor mu?

    Record gazetesi, Pedro Porro’yu Tottenham’a satan Sporting Lizbon’un sağ bek listesini yayınladı. Listede Brighton’dan Tariq Lamptey ve Heerenveen’den Milan van Ewijk’ın yanı sıra Galatasaraylı Sacha Boey de bulunuyor.

    Sporting’in gözü Sacha Boey’de

    Sezon sonu yaklaştıkça Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'le ilgili transfer iddiaları artıyor.

    Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record'a göre Sporting Lizbon gözünü Fransız sağ beke çevirmiş durumda. Haberde, ara transfer döneminde Pedro Porro'yu Tottenham Hotspur'a satan ve yeni sezon için sağ bek arayışlarına başlayan Sporting'in listesindeki isimlere yer verildi.

    DEĞERI 11 MİLYON EURO
    Record'a göre Sporting'in listesinde 3 isim bulunuyor. Bunların Brighton'dan Tariq Lamptey ve Heerenveen'den Milan van Ewijk'la beraber Sacha Boey olduğu belirtildi.

        Genç yıldızın 11 milyon Euro'luk piyasa değeri olduğunu belirten gazete, Galatasaray'ın istediği rakamın ise 15 milyon Euro seviyesinde olduğunun altı çizildi. Sacha Boey geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Sarı-Kırmızılı kulübü Avrupa'da önemli bir takıma gidebilmek için sıçrama tahtası olarak gördüğünü ifade etmişti.

        HEDEFİ MİLLİ TAKIM
        Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu ardından da Fransız Milli Takımı'nda forma giymenin hayalini kuruyor. Sporting Lizbon'un önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılılar'la Sacha Boey konusunda pazarlıklara başlaması bekleniyor.

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        Haberler Spor Sporting Lizbon gözünü Sacha Boey’e dikti: Yıldız oyuncu yuvadan uçuyor mu?
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