Fırtına'da 10 Milyon Euro’luk tasarruf: Son şampiyon Trabzonspor maaş bütçesini aşağılara çekti!

Trabzonspor'un gelecek sezon için maaş bütçesini 41 milyon Euro'dan 25 milyon Euro seviyelerine çekme kararı almasından sonra ayrılık süreci devam ediyor.
İlk olarak sezon ortasında Kouassi ve ardından Djaniny takımdan ayrılmış sonrasında Vitor Hugo, Brezilya'ya transfer olmuştu. Son olarak Bruno Peres'in de sözleşmesinin feshedilmesinden sonra takımın maaş yükü 31 milyon Euro seviyelerine kadar geriledi.
25 MİLYONA GERİLEYECEK
Bu maaş yükünü daha da aşağı çekmek ve gelecek sezon için yapılacak olan transferler için de bütçede yer açmak isteyen yönetimin elini sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hamsik ile kiralık sözleşmeleri bitecek olan Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar da rahatlatacak. Bu 4 oyuncunun da ayrılması durumunda takımın bütçesi 25 milyon Euro seviyesine düşecek.