Fırtına'da 10 Milyon Euro’luk tasarruf: Son şampiyon Trabzonspor maaş bütçesini aşağılara çekti!

25 MİLYONA GERİLEYECEK

Bu maaş yükünü daha da aşağı çekmek ve gelecek sezon için yapılacak olan transferler için de bütçede yer açmak isteyen yönetimin elini sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hamsik ile kiralık sözleşmeleri bitecek olan Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar da rahatlatacak. Bu 4 oyuncunun da ayrılması durumunda takımın bütçesi 25 milyon Euro seviyesine düşecek.