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    Fırtına'da 10 Milyon Euro’luk tasarruf: Son şampiyon Trabzonspor maaş bütçesini aşağılara çekti!

    Trabzonspor’da Vitor Hugo’dan sonra Bruno Peres ile de yollar ayrıldı.10 milyon Euro’luk tasarruf sağlandı. Bu kapsamda bordo mavililer maaş bütçesini aşağılara çekti.

    Yunus Emre Sel
    Takvim
    10 Milyon Euro’luk tasarruf

    Trabzonspor'un gelecek sezon için maaş bütçesini 41 milyon Euro'dan 25 milyon Euro seviyelerine çekme kararı almasından sonra ayrılık süreci devam ediyor.

    İlk olarak sezon ortasında Kouassi ve ardından Djaniny takımdan ayrılmış sonrasında Vitor Hugo, Brezilya'ya transfer olmuştu. Son olarak Bruno Peres'in de sözleşmesinin feshedilmesinden sonra takımın maaş yükü 31 milyon Euro seviyelerine kadar geriledi.

    25 MİLYONA GERİLEYECEK
    Bu maaş yükünü daha da aşağı çekmek ve gelecek sezon için yapılacak olan transferler için de bütçede yer açmak isteyen yönetimin elini sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hamsik ile kiralık sözleşmeleri bitecek olan Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar da rahatlatacak. Bu 4 oyuncunun da ayrılması durumunda takımın bütçesi 25 milyon Euro seviyesine düşecek.

        KART SINIRINDA 3 İSİM VAR
        Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta cezalı oldukları için Sivasspor maçında forma giyemeyen Bakasetas ve Gbamin'in cezalarının sona erdiği Bordo- Mavililer'de Uğurcan, Bartra ve Eren Elmalı bugünkü Konyaspor maçında kart görmeleri halinde gelecek haftaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler.

        FIRTINA KONYA DEPLASMANINDA
        Konyaspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor 3 puan alarak kötü gidişata son vermek istiyor...

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        Haberler Spor Fırtına'da 10 Milyon Euro’luk tasarruf: Son şampiyon Trabzonspor maaş bütçesini aşağılara çekti!
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