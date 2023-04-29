Fenerbahçe'de o isme eleştiri! "Jesus'a sormak gerek..."

Valencia yerine oyuna dahil olan Rossi, Arda'nın yerine kanat pozisyonuna geçerken genç yıldız da kendi mevkisi olan 10 numara pozisyonunda oynamaya başladı. Bu dakikanın ardından rakip alanda kendini daha fazla hissettiren Fenerbahçe, Rossi'nin solo golüyle öne geçmeyi başardı. İlk yarının sonlarına doğru 2. golü de bulan sarı lacivertliler tam rahatladık derken bu kez İrfan Can Kahveci çıktı sahneye. Galatasaray derbisinde yaptığı hareketin bir benzerini yapan İrfan, henüz ilk yarıda takımını 10 kişi bırakmış oldu. Ancak ilk yarı bitmeden yine sahneye çıkan Ferdi, farkı 3'e çıkardı ve takımını rahatlattı.