Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı kurdu! 48 sporcusu üstün bir başarı örneği göstererek lig şampiyonu oldu

Muşlu 3 çocuk babası, 'kız çocukları' için yola çıktı! Kurduğu kadın futbol takımı, grup şampiyonluğuna ulaştı. Haldun Bayrak, herkese örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Bölgede kız çocuklarının küçük yaşlarda evlenmelerini engellemek için kolları sıvadı. 2013 yılında kısıtlı imkanlarla kurduğu Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı'na köy ve merkezde 48 kız sporcuyu topladı.

Kısa sürede başarıya ulaşan takım Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi 19'uncu gruptan şampiyon olarak çıktı! Play-off'u garantileyen takım 2'nci lig için hazırlıklara başladı. Kızlarının yeşil sahaların tozunu attırdığını söyleyen Bayrak, takımı emekli maaşıyla finanse ettiğini açıkladı. "Futbolcu kızlarımızın çoğu spor lisesi öğrencisi. Bugüne kadar 48 sporcumuz beyaz gelinlik giymek yerine üniversite öğrencisi oldu. Amacımız kadın futbolunu daha güzel bir konuma getirmek. 10 yıl önce kurduğum kadın futbol takımının finansman kaynaklarını emekli maaşımla karşılıyorum. Bazen bankadan kredi çekiyorum. Az da olsa destek alıyoruz ama yetmiyor. Futbolcu kızlarımla gurur duyuyorum. Futbolun sadece erkekler için olmadığın bir kez daha gösterdik" açıklaması yaptı.