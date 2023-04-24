Milli güreşçi Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyayı kaptı!





'EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM'

Duygularını şöyle anlattı: Bir rekoru egale etmek benim için gurur verici. Bu 13. finalimdi. Allah'a şükürler olsun. Emeğimizin karşılığını aldık. Hedefimizi gerçekleştirdik. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Artık son şampiyonluklarımız. Yavaş yavaş da 2024 yolunda ilerliyoruz. Orası benim için son olacak. Elimden geldiği kadar ülkeme şampiyonluklar kazandırmak istiyorum. Önümde Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyat var. Bunlarda da yüzümün akıyla çıkarak şampiyonluk sayımı arttırmak istiyorum.



SIRA OLİMPİYATLARDA

Final karşılaşmasında Türkiye'nin kalbi Rıza Kayaalp ile attı! Milli sporcunun Yozgat'taki Kavurgalı Köyü'nde bulunan baba ocağında da heyecan vardı. Anne Sevgi Kayaalp, " Allah olimpiyat birinciliği nasip etsin" ifadesini kullandı.

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