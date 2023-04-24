Milli güreşçi Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyayı kaptı!

Milli sporcu, katıldığı şampiyonada madalyaları topladı. İstiklal Marşı'nı okutarak 84 milyonu gururlandırdı. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, sayısız kez olimpiyatlara katıldı. 5 kez dünya şampiyonluğu kazandı.
Geçtiğimiz günlerde de Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı. Grekoromen stil 130 kilogramda Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati ile karşılaştı. 2-1'lik zaferle 12. kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Bu sonuçla 12 Avrupa şampiyonluğu bulanan Aleksandr Karelin'in rekorunu egale eden Kayaalp, Türk bayrağına sarıldığı an gözyaşlarını tutamadı.
'EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM'
Duygularını şöyle anlattı: Bir rekoru egale etmek benim için gurur verici. Bu 13. finalimdi. Allah'a şükürler olsun. Emeğimizin karşılığını aldık. Hedefimizi gerçekleştirdik. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Artık son şampiyonluklarımız. Yavaş yavaş da 2024 yolunda ilerliyoruz. Orası benim için son olacak. Elimden geldiği kadar ülkeme şampiyonluklar kazandırmak istiyorum. Önümde Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyat var. Bunlarda da yüzümün akıyla çıkarak şampiyonluk sayımı arttırmak istiyorum.
SIRA OLİMPİYATLARDA
Final karşılaşmasında Türkiye'nin kalbi Rıza Kayaalp ile attı! Milli sporcunun Yozgat'taki Kavurgalı Köyü'nde bulunan baba ocağında da heyecan vardı. Anne Sevgi Kayaalp, " Allah olimpiyat birinciliği nasip etsin" ifadesini kullandı.