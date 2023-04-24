Kartal’a 61.5 milyon Euro'luk dev gelir! Gazprom şirketiyle stat sponsorluğu için ciddi mesafe kat edildi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve ikinciliği kovalayan Beşiktaş, gelecek adına çok önemli bir hamle yapmak için düğmeye bastı. Bir süredir stadyum için isim sponsorluğu arayışında olan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Rusya'nın Gazprom şirketi ile görüşmelerde artık sona yaklaştı.