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    Kartal’a 61.5 milyon Euro'luk dev gelir! Gazprom şirketiyle stat sponsorluğu için ciddi mesafe kat edildi

    Rusya’nın Gazprom şirketiyle masaya oturan Beşiktaş, stat sponsorluğunda ciddi mesafe kat etti. İmza sonrası Kartal’ın kasasına 61.5 milyon euro girecek. Zenit ile de kardeş altyapı projesi planlanıyor.

    Kartal’a dev gelir 61.5 milyon Euro

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve ikinciliği kovalayan Beşiktaş, gelecek adına çok önemli bir hamle yapmak için düğmeye bastı. Bir süredir stadyum için isim sponsorluğu arayışında olan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Rusya'nın Gazprom şirketi ile görüşmelerde artık sona yaklaştı.



    3+2 YILLIK DEV SÖZLEŞME
    Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın Rusya'da görüşmelergerçekleştirdiği ve sürecin devam ettiği öğrenilirken, yapılacak son görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde 3+2 yıllık bir sözleşmenin altına imza atılacağı ifade edildi. Söz konusu anlaşmanın, mali açıdan Beşiktaş'ı rahatlatacağı gibi çeşitli iş birliklerini de beraberinde getirebileceği belirtildi.



    61.5 MİLYON EURO GELİR
    Gazprom ile yapılması planlanan anlaşmayla birlikte 3 yıl için Beşiktaş'ın kasasına 61.5 milyon euro girmesi öngörülüyor. Taraflar arasındaki anlaşma gereği 2024-2025 sezonu forma sponsorluğunun da anlaşmaya dahil edileceği öğrenildi. Rus şirketiyle Beşiktaş arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor. Ayrıca Beşiktaş'ın Rusya'nın köklü kulüplerinden biri olan Zenit ekibi ile de kardeş altyapı projesini oluşturacağı gelen haberler arasında.

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