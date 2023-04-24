Aslan’ın nefesi yetmedi! Galatasaray evinde Karagümrük ile berabere kaldı

Galatasaray Süper Lig'in 31. haftasında evinde Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı. 3.dakikada Cimbom'un golü geldi. Boey ceza sahasına girip çizgiden topu içeri çevirdi, arka direkte Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Diagne 18'de skoru eşitledi. Bertolacci'nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek ceza sahasına giren Diagne sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu:
1-1 BORİNİ'DEN 4 DAKİKADA 2 GOL
Karagümrük 26'da öne geçti. Muslera'nın pasla uzaklaştırmak istediği topu kapan Lobjanidze sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Borini topa gelişine vurarak takımını öne geçiren golü attı: 1-2. 30'da Lobjanidze'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Boey'e çarparak direkten dönen topu çizgi üzerinde Borini tamamladı: 1-3. Galatasaray'ın 45+1'de kazandığı penaltıyı kullanan Oliveira hata yapmadı: 2-3 Galatasaray 67'de 2. kez penaltı kazandı. Ama Icardi, Batuhan'a takıldı. Cimbom 80'de skoru eşitledi. Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktasına indirdiği topu Boey filelerle buluşturdu: 3-3.
DIAGNE GOLÜNÜ ATTI AMA HİÇ SEVİNMEDİ
Karagümrük'ün Senegalli yıldız forveti Mbaye Diagne dün takımının beraberlik golünü kaydetmişti. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen yıldız forvetin attığı golden sonra sevinç yaşamaması dikkatleri çekti. 31 yaşındaki futbolcu karşılaşma boyunca Galatasaray savunmacılarını çok zorladı.