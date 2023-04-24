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    Aslan’ın nefesi yetmedi! Galatasaray evinde Karagümrük ile berabere kaldı

    3’te Kerem ile öne geçen Aslan, 18’de Diagne, 26 ve 30’da Borini’nin golleriyle şoka girdi. 45+1’de Oliveira, 80’de Boey, Cimbom’a beraberliği getirdi. Fenerbahçe’nin ayağına zirveyle farkı 4 puana indirme fırsatı geldi.

    Aslan’ın nefesi yetmedi

    Galatasaray Süper Lig'in 31. haftasında evinde Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı. 3.dakikada Cimbom'un golü geldi. Boey ceza sahasına girip çizgiden topu içeri çevirdi, arka direkte Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Diagne 18'de skoru eşitledi. Bertolacci'nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek ceza sahasına giren Diagne sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu:



    1-1 BORİNİ'DEN 4 DAKİKADA 2 GOL
    Karagümrük 26'da öne geçti. Muslera'nın pasla uzaklaştırmak istediği topu kapan Lobjanidze sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Borini topa gelişine vurarak takımını öne geçiren golü attı: 1-2. 30'da Lobjanidze'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Boey'e çarparak direkten dönen topu çizgi üzerinde Borini tamamladı: 1-3. Galatasaray'ın 45+1'de kazandığı penaltıyı kullanan Oliveira hata yapmadı: 2-3 Galatasaray 67'de 2. kez penaltı kazandı. Ama Icardi, Batuhan'a takıldı. Cimbom 80'de skoru eşitledi. Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktasına indirdiği topu Boey filelerle buluşturdu: 3-3.



    DIAGNE GOLÜNÜ ATTI AMA HİÇ SEVİNMEDİ
    Karagümrük'ün Senegalli yıldız forveti Mbaye Diagne dün takımının beraberlik golünü kaydetmişti. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen yıldız forvetin attığı golden sonra sevinç yaşamaması dikkatleri çekti. 31 yaşındaki futbolcu karşılaşma boyunca Galatasaray savunmacılarını çok zorladı.



        MAURO ICARDI'YE PANENKA TEPKİSİ
        Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 14 gol, 8 asist üreten Icardi, Karagümrük maçında 67. dakikada penaltıyı kullanan isimdi. Tangocu, panenka vuruşu deneyip şık bir gol atmak istese de fırsattan yararlanamadı. Kaçan penaltı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u sinirlendi. Ayrıca sosyal medyada da bu pozisyon sıkça tartışıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin fırsatı kaçırmasıyla ilgili olarak, "3-2 gerideyken böyle bir penaltı kullanmak ciddiyetsizliktir" dedi.



        ZANIOLO DÖKÜLDÜ
        G.Saray'da hafif sakatlığı olan Mauro Icardi, Karagümrük karşısında yedekti. Icardi'nin yerine ise Zaniolo ileri uçtaydı. Nef Stadı'ndaki ilk 3 maçında fileleri sarsan İtalyan futbolcu, dün adeta döküldü! İtalyan futbolcu, 1'i isabetli, 2 isabetsiz şut çekti. 60 dakikada sadece 3 pas veren Zaniolo isabet sağlayamadı, 10 ikili mücadelenin 7'sini kaybetti ve 5 faul yaptı. 60'ta yerini Mauro Icardi'ye bırakan Zaniolo'ya sosyal medyadan taraftarlar sonrası isyan etti. Zaniolo maç sonu, "Maça iyi başladık. 1-0 öne geçtik. 1 gol de ben kaçırdım. Beşiktaş derbisi önemli. Kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.



        4 İSİM SARIDA GEÇTİ
        Cimbom'da, Beşiktaş derbisi öncesi 4 isim sarı kart ceza sınırındaydı. Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi tehlikeyi atlattı. Bu 4 futbolcu görev verilmesi halinde haftaya deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada yer alabilecek.



            KEREM'DEN LİGDE EN UZUN SERİ
            Cimbom'da son haftaların formda isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçını boş geçmedi. Cimbom'da Süper Lig'deki son 3 maçında 2 gol 2 asistlik katkı yapan Kerem Aktürkoğlu, en üst düzeydeki lig kariyerinin en uzun serisini yakalamış oldu.



            6 AY SONRA İÇ SAHADA KAYIP
            Galatasaray evinde oynadığı Karagümrük maçının ilk yarısında tutuk bir görüntü ortaya koydu ve rakibinden ilk 45'te 3 gol yedi. Bu sezon ilk kez taraftarı önünde ilk yarıda 3 gol birden gören Okan Buruk ve öğrencileri 6 ay sonra kendi evinde puan kaybı yaşadı.



            F.BAHÇE'DEN VAR ÇAĞRISI
            Galatasaray- Karagümrük maçının ardından Fenerbahçe resmi hesabından tweet atıldı. Sarı- Lacivertliler, "Önce Ofsaytımsı - Bugün de Penaltımsı ?! VAR kayıtları açıklansın!" denildi.

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