Aslan’ın nefesi yetmedi! Galatasaray evinde Karagümrük ile berabere kaldı





MAURO ICARDI'YE PANENKA TEPKİSİ

Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 14 gol, 8 asist üreten Icardi, Karagümrük maçında 67. dakikada penaltıyı kullanan isimdi. Tangocu, panenka vuruşu deneyip şık bir gol atmak istese de fırsattan yararlanamadı. Kaçan penaltı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u sinirlendi. Ayrıca sosyal medyada da bu pozisyon sıkça tartışıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin fırsatı kaçırmasıyla ilgili olarak, "3-2 gerideyken böyle bir penaltı kullanmak ciddiyetsizliktir" dedi.