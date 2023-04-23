MHK, bazı hakem ve var hakemlerinin sezon sonuna kadar görev almayacağını açıkladı

MHK tarafından dün flaş bir karar açıklandı. TFF'nin internet sitesi üzerinden Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, sezon sonuna kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyeceği belirtildi. Açıklama büyük yankı buldu.



VAR KAYITLARI İNCELENMİŞ

İşte o açıklama: Yapılan değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; 2. bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.



YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.



AMAÇ HATALARIN BİTMESİ...

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek hatalar yapmamaları içindir.



KİMİN CANI YANMIŞAÇIKLANMALI!

MHK'nin yaptığı flaş açıklamaya Fenerbahçe'den jet yanıt geldi. Açıklamada, "Ligimize dair hali hazırda taşınan, üst üste örneklerle güçlenen ve 'ofsaytımsı' tanımı ile derinleşen soru işaretlerini daha da kuvvetli hale getireceğine inanıyoruz. Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir? VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, 'ofsaytımsı' örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?" ifadelerine yer verildi.

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