Ümraniyespor Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef, Trabzonspor'a karşı kaybedilen puanın ardından yeni bir galibiyet serisi başlatmak. Ümraniyespor ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermek istiyor.

Ümraniyespor Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Ümraniyespor : Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut Nayir.

Beşiktaş : Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Ghezzal, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

9 KARŞILAŞMADA 1 MAĞLUBİYET



Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 9 maçında sadece 1 kez mağlup olurken, bu periyotta (biri hükmen olmak üzere) 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti ve 20 puan topladı.



Ümraniyesor ise oynadığı son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. bugüne kadar yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi. Beşiktaş, ilk yarıdaki maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.