İşte Mauro Icardi'nin son durumu! Galatasaray sakatlığını açıkladı...

Galatasaray'dan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sakatlığına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
ICARDI'NIN ADELESİNDE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİ
Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak."