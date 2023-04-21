Gol kralı Joao Pedro golleri attı: Torino izledi!

HEDEF ŞAMPİYONLUK ADIMI
Çaykur Rizespor'da görev alan Alberk Koç, taraftarlarına çağrı yaptı. Koç, "Gençlerbirliği maçında stadı dolu görmek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte 3 puan alıp şampiyonluk adımı atacağız" dedi.
OSIMHEN'E 150 MİLYON EURO
Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis, Real Madrid, PSG ve Manchester United'ın transfer listesindeki Victor Osimhen'in bedelini 150 milyon euro olarak belirledi. Osimhen bu sezon 26 gol, 4 asist kaydetti.
CEM'İN GÖZÜ SUZUKA'DA
Milli pilot Cem Bölükbaşı, Japonya'da düzenlenecek Super Formula'daki üçüncü yarışına Suzuka Pisti'nde çıkacak. Yarış 23 Nisan Pazar günü 15.45'te yapılacak. Cem, bu sezon ilk yarışı 8, ikinci yarışı ise 17. bitirdi.
4'LÜ FİNAL MALAGA'DA
Basketbol Şampiyonlar Ligi 2023 Dörtlü Finali'nin ev sahibi İspanya'nın Malaga şehri oldu. 12-14 Mayıs tarihlerinde Unicaja, Telekom Baskets, Hapoel Jerusalem ve Tenerife mücadele edecek.
ALKIŞLAR ALIOSKI'YE
Fenerbahçe'de Başakşehir maçının 2. yarısında oyuna giren Alioski performansıyla taraftarın saygısını kazandı. İlk yarıda Oosterwolde'nin performansı vasatın altında kalırken sol kanatta sıkıntılar yaşanmıştı. Ancak Makedon sol bekin oyuna girmesiyle ibre F.Bahçe'ye dönmüştü.
GÜNEŞ'TEN TAKIMA ÜMRANİYE UYARISI VAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarınki Ümraniye maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Bu maçta puan kaybını aklınızdan dahi geçirmeyin. Galatasaray ile yapacağımız maçı sonra düşünürüz. Haftayı kayıpsız geçip derbiye öyle bakacağız" ifadelerini kullandı.
GÜMRÜK'TE GOLCÜLER COŞTU
Fatih Karagümrük'te oynayan Fabio Borini, Mbaye Diagne ve Magomed Ozdoev, ligdeki 8 takımdan daha fazla gol attı. 17'şer gol atan Borini ve Diagne'yi 5 golle Ozdoev izledi. Üç futbolcu toplamda 39 gol üretti.
ÜMRANİYE'DE ER DÖNEMİ
Süper Lig ekibi Ümraniyespor, Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er'i getirdiğini duyurdu. 43 yaşındaki genç teknik adam son olarak Bursaspor'da görev almıştı.
JUVENTUS'UN CEZASI İPTAL
Serie A'da Juventus'un mali usülsüzlükler nedeniyle 15 puanı silinmişti. İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübe verilen cezanın iptaline karar verdi. Juve, 59 puanla 3. sıraya çıktı.