Gol kralı Joao Pedro golleri attı: Torino izledi!





YAPILMAK İSTENENLERİN FARKINDAYIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar... Başkan Özbek, "Galatasaray'ın başarılı olduğu her dönemde olduğu gibi rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı olan olumsuz tutumları aşikar. Bu önceden de böyleydi, bugün de böyle. Biz futbolun sahada, adaletli bir şekilde oynanması gerektiğini hep söyledik, hep savunduk. 'Sadece Galatasaray için değil, herkes için adalet istiyoruz!' dedik ve bunu söylemeye de devam edeceğiz. Ancak bazı çevrelerce yapılmak istenenlerin de farkında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Dolayısıyla şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı. Bu mücadeleyi sizlerin adına, Galatasaray adına veriyoruz" diye yazdı.