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    Gol kralı Joao Pedro golleri attı: Torino izledi!

    Fenerbahçe’de forma giyen Joao Pedro, Başakşehir maçına attığı gollerle damga vurdu. Yıldız ismi İtalyan ekibi Torino’nun izlediği ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Nisan tarihli spor haberleri...

    Torino izledi golleri attı

    Sezon başında Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Cagliari'den 4 milyon 680 bin euro karşılığında transfer ettiği Joao Pedro, sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Sarı-Lacivertli takımda yaşadığı sakatlıklar ve çeşit nedenlerle 26 maç kaçıran Pedro, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte kendine geldi.

    Takımı 1-0 gerideyken 88 ve 90+3. dakikalarda topu ağlara gönderen futbolcu, galibiyetin de mimarı oldu. Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Pedro'yu İtalyan ekibi Torino'nun sportif direktörü Davide Vagnati'nin de izlediği öğrenildi. Brezilya ve İtalya vatandaşlığı bulunan 31 yaşındaki golcü bu sezon Süper Lig'de 15 maçta 969 dakika süre alırken 3 gol, 1 asistlik katkı yaptı.



    MADALYALARI TOPLADIK!
    Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkeklerde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştık. Dün ise kadınlarda madalyaları almaya devam ettik.

        76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, Avusturyalı Martina Kuenz'e yüksek puan alma avantajını kullanarak 2-2'lik skorla üstünlük sağlayıp, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu. 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, Polonyalı Anna Lukasiak'ı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. 68 kiloda yarışan Nesrin Baş ise Çekyalı rakibi Adela Hanzlickova'nın sakatlığı sebebiyle maça çıkamaması sonrası bronz madalyayı aldı.



        "ÖNCE AİLEMİZE SONRA BEŞİKTAŞ'A SAHİP ÇIKMALIYIZ"
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. Çebi,"Ailemizin birlik ve beraberlik içinde olduğu günlerden birisi bugün. Sportif başarılardan keyif almak bizim hakkımız ama acılı ve güzel günlerde beraber olmak da bizim camiamızın çimentosudur. Bizler beraber olmayı başaramazsak, geride hiçbir şey kalmaz. Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan Beşiktaşlılardır. Bu ülkenin insanından, uçan kartalına kadar her şeye sahip çıkalım. Ailemizden sonra Beşiktaş'a da sahip çıkmayı öğrenelim. Hepimize iyi bayramlar diliyorum" dedi.



        PAIXAO DALYA PEŞİNDE
        Altay'da 160 maça çıkan Marco Paixao, şu ana kadar 99 gol kaydetti. 38 yaşındaki Portekizli golcü, bu hafta Göztepe ile oynanacak derbide de gol atarsa 100 gole ulaşacak. Paixao, bu sezon 17 gol attı.



            ANKARAGÜCÜ EVİNDE GÜÇLÜ!
            Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, Giresunspor'u yendi. 44. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta Diack, ters vurdu: 0-1. 54'te Ali Sowe dar açıdan sert vurdu: 1-1. 74'te Pedrinho'nun şutu savunmaya çarpıp Taylan'ın önüne düştü ve Taylan düzgün vurdu: 2-1. 90+7'de son haftaların yıldızı Ali Sowe 3-1 yaptı.



            YAPILMAK İSTENENLERİN FARKINDAYIZ
            Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar... Başkan Özbek, "Galatasaray'ın başarılı olduğu her dönemde olduğu gibi rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı olan olumsuz tutumları aşikar. Bu önceden de böyleydi, bugün de böyle. Biz futbolun sahada, adaletli bir şekilde oynanması gerektiğini hep söyledik, hep savunduk. 'Sadece Galatasaray için değil, herkes için adalet istiyoruz!' dedik ve bunu söylemeye de devam edeceğiz. Ancak bazı çevrelerce yapılmak istenenlerin de farkında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Dolayısıyla şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı. Bu mücadeleyi sizlerin adına, Galatasaray adına veriyoruz" diye yazdı.



            FENERBAHÇE FİNALE YÜKSELDİ
            Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-78 mağlup etti. İlk maçı da 84-60 kazanan Sarı-Lacivertliler, seride durumu 2-0 yaparak adını finale yazdırdı.

            RAKİP MERSİN OLDU
            ILK üç periyotta rakibinin önünde olan Galatasaray, son çeyrekte Olcay Çakır Turgut ve Merve Aydın'ın üçlüklerine engel olamayınca fark bir anda 10 sayıya yükseldi. Sarı-Kırmızılılar Mc- Cowan ile farkı azaltmaya çalışsa da Kanarya parkeden 87-78'lik skorla galip ayrıldı. Euroleague'de Mersin'i yenip kupayı alan F.Bahçe yine Mersin'le eşleşti.



                AVRUPA LİGİ'NDE SEVILLA KLASİĞİ
                UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2'nin rövanşında Sevilla, Manchester United'ı 3-0 yenip yarı finale çıktı. Kupayı 6 kez kazanan Sevilla kötü bir sezon geçirse de Avrupa Ligi'ndeki başarısını korudu. Leverkusen, Union Saint- Gilloise'yi 4-1 yenip (5-2) turladı. Juventus, Lizbon ile 1-1'le yenişemedi fakat turu atladı (2-1). Roma, uzatmalarda Feyenoord'u 4-1'le geçti (4-2). Juventus ile Sevilla, Leverkusen ile Roma yarı finalde eşleşti.

                WEST HAM GENT'İ GOLE BOĞUP TURLADI
                UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde West Ham, 1-1'in rövanşında Gent'i 4-1 yenip turladı. AZ Alkmaar, Anderlecht'i 2-0 yenip maçı penaltılara taşıdı ve 4-1 üstünlükle yarı finale çıktı. Fiorentina, Lech Poznan'a 3-2 yenilse de ilk maçı 4-1 kazandığı için yarı finale yükseldi. Basel, 2-2'nin rövanşında deplasmanda uzatmaya giden maçta Nice'i 2-1 yendi. Fiorentina ile Basel ve West Ham ile Alkmaar eşleşti.



                ASLAN'A İCARDİ MÜJDESİ!
                Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü, Alanyaspor maçında sakatlanarak oyun dışına çıktı. Arjantinli oyuncu Alanya deplasmanında adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız golcüden sevindirici haber geldi. Icardi'nin Karagümrük ile oynanacak olan lig maçında sahada olacağı belirtildi. Taraftarın sevgilisi konumundaki Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 17 Süper Lig maçında 13 gol atarken 7 de asiste imza attı. Arjantinli golcü, Alanya deplasmanında takımı adına bir gol atmıştı.



                    BURADA AİLEMLE ÇOK MUTLUYUZ
                    G.Saray'ın yıldızı Milot Rashica, İngiliz medyasına konuştu. Rashica, "Takıma yardım edebildiğim için çok mutluyum. Her mevkide çok iyi oyunculara sahibiz. Burada ailemle çok mutluyuz ama önümüzdeki sezonla ilgili yorum yapmam doğru olmaz" dedi



                    YENİLER DAMGA VURDU!
                    Galatasaray'ın bu sezon attığı gollerin yarısından fazlası yeni transferlerden geldi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 28 maçta 61 kez fileleri havalandırırken 3 golü de hükmenden buldu. Cimbom'un bu sezon transfer ettiği oyuncular, toplamda 64 golün 36'sına imza attı.



                    F.BAHÇE TİMUR'U MAHKEMEYE VERDİ
                    F.bahçe Kulübü; Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, sarı-lacivertlilerin Nicolo Zaniolo teklifini paylaşması nedeniyle hukuki sürecin başladığını açıkladı. Açıklamada "29 Mart 2023 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilinin, F.Bahçe Futbol A.Ş.'ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle Kulübümüz tarafından hukuki süreçler başlatılmıştır" denildi.



                        HEDEF ŞAMPİYONLUK ADIMI
                        Çaykur Rizespor'da görev alan Alberk Koç, taraftarlarına çağrı yaptı. Koç, "Gençlerbirliği maçında stadı dolu görmek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte 3 puan alıp şampiyonluk adımı atacağız" dedi.


                        OSIMHEN'E 150 MİLYON EURO
                        Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis, Real Madrid, PSG ve Manchester United'ın transfer listesindeki Victor Osimhen'in bedelini 150 milyon euro olarak belirledi. Osimhen bu sezon 26 gol, 4 asist kaydetti.

                        CEM'İN GÖZÜ SUZUKA'DA
                        Milli pilot Cem Bölükbaşı, Japonya'da düzenlenecek Super Formula'daki üçüncü yarışına Suzuka Pisti'nde çıkacak. Yarış 23 Nisan Pazar günü 15.45'te yapılacak. Cem, bu sezon ilk yarışı 8, ikinci yarışı ise 17. bitirdi.

                        4'LÜ FİNAL MALAGA'DA
                        Basketbol Şampiyonlar Ligi 2023 Dörtlü Finali'nin ev sahibi İspanya'nın Malaga şehri oldu. 12-14 Mayıs tarihlerinde Unicaja, Telekom Baskets, Hapoel Jerusalem ve Tenerife mücadele edecek.

                        ALKIŞLAR ALIOSKI'YE
                        Fenerbahçe'de Başakşehir maçının 2. yarısında oyuna giren Alioski performansıyla taraftarın saygısını kazandı. İlk yarıda Oosterwolde'nin performansı vasatın altında kalırken sol kanatta sıkıntılar yaşanmıştı. Ancak Makedon sol bekin oyuna girmesiyle ibre F.Bahçe'ye dönmüştü.

                        GÜNEŞ'TEN TAKIMA ÜMRANİYE UYARISI VAR
                        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarınki Ümraniye maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Bu maçta puan kaybını aklınızdan dahi geçirmeyin. Galatasaray ile yapacağımız maçı sonra düşünürüz. Haftayı kayıpsız geçip derbiye öyle bakacağız" ifadelerini kullandı.

                        GÜMRÜK'TE GOLCÜLER COŞTU
                        Fatih Karagümrük'te oynayan Fabio Borini, Mbaye Diagne ve Magomed Ozdoev, ligdeki 8 takımdan daha fazla gol attı. 17'şer gol atan Borini ve Diagne'yi 5 golle Ozdoev izledi. Üç futbolcu toplamda 39 gol üretti.

                        ÜMRANİYE'DE ER DÖNEMİ
                        Süper Lig ekibi Ümraniyespor, Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er'i getirdiğini duyurdu. 43 yaşındaki genç teknik adam son olarak Bursaspor'da görev almıştı.

                        JUVENTUS'UN CEZASI İPTAL
                        Serie A'da Juventus'un mali usülsüzlükler nedeniyle 15 puanı silinmişti. İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübe verilen cezanın iptaline karar verdi. Juve, 59 puanla 3. sıraya çıktı.

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