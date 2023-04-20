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    Beşiktaş'ta şoke eden Gedson iddiası! Şenol Güneş...

    Beşiktaş’ta Şenol Güneş, Gedson Fernandes için raporunu yönetime sundu. Zarar edilmemesi halinde Portekizli yıldız satılacak. İşte sizler için derlediğimiz 20 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Şok eden Gedson iddiası

    Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Şenol Güneş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in genel performansını değerlendirdi ve yönetime görüşünü bildirdi. Deneyimli teknik adam, transferde Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ve Lazio ile anılan Gedson'un satışından zarar edilmemesi halinde ayrılmasına onay verdi. Bilindiği üzere Beşiktaş Kulübü Gedson'un bonservisini 6 milyon euro karşılığında almıştı. Futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay Portekiz ekibi Benfica'nın kasasına girecek.



    MASUAKU FIRSATI KULLANDI
    Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini 2 milyon euro karşılığında aldı. İngiliz basını, "Masuaku elde ettiği fırsatı iyi kullandı" yorumu yaptı.



    BJK RSPORTS TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
    Beşiktaş Kulübü çatısı altında kurulan ve Beşiktaş Esports tarafından yürütülen Maximum ana sponsorluğundaki Beşiktaş Rsports takımı, 19-22 Nisan'da ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.



        KAYSERİ'DE GOL SESİ ÇIKMADI
        Kayserispor ile Kasımpaşa takımları Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadelede iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Konuk takımda forma giyen Papy Djilobodji, 90+3'te kırmızı kart görerek Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı. Elde edilen bu sonuçla birlikte Kayserispor 45, Kasımpaşa ise 33 puana ulaştı.



        İSTANBUL KAÇTI ANTALYA YAKALADI
        Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile Antalyaspor 3-3 berabere kaldı. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 6'da Rroca, 45'te Ba ve 55'te Onur atarken, Akdeniz ekibinin gollerini ise 42'de Fernando, ikinci gol penaltıdan olmak üzere 51 ve 88. dakikalarda Haji Wright kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor 32, İstanbulspor ise 28 puan ile haftayı tamamladı.



        ADANA DEMİR 10 KİŞİYLE GÜLDÜ
        Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. 28'de Badou Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 41'de Mahir Emreli'nin, ceza yayı üzerinden sert plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 48'de Akintola sert faul sonrası atıldı. 56'da Cherif Ndiaye kazandırdığı penaltıyı ağlara yolladı: 1-2.



            BOEY'UN YERİNE REYNOLDS
            Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Fransız sağ bek Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimlerle görüşmelere başlayan yönetim, gözünü bonservisi İtalyan devi Roma'da olan Bryan Reynolds'a çevirdi. Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan Cimbom, Nicolo Zaniolo'yu Roma'dan transfer ettiği ara dönemde Bryan Reynolds için de nabız yokladı. Teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 21 yaşındaki futbolcu, Westerlo'da kiralık oynuyor. Sözleşmesi 2025 yılında bitecek Reynolds'un, Boey'un satılması halinde transfer edilmesi hedefleniyor.



            ZAGREB'TE MADALYA YAĞMURU
            Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüz kabardı. Erkekler A Milli Takım, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz topladı. Serbest stilde Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, İbrahim Çiftçi, Soner Demirtaş ve Emrah Ormanoğlu ise bronz madalya kazandı. Kadınlarda, Yasemin Adar 76 kiloda bu akşam finalde Avusturyalı Martina Kuenz karşılaşacak. 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz ve 55 kiloda Bediha Gün repesaj maçına çıkacak. 59 kiloda Eda Tekin ve 68 kiloda Nesrin Baş ise bronz madalya için mindere çıkacak.



            BJELICA İLE İLK MAÇ
            Trabzonspor yeni teknik direktörü ile bugün ilk maçına çıkıyor. Bordo-Mavililer bu gece Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo- Mavililer'in yeni teknik direktörü Bjelica dün takım kaptanı Uğurcan Çakır ve İhsan Derelioğlu ile özel bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası Hırvat hoca ilk idmanına çıktı.



                INTER İLE M.CİTY YARI FİNALDE
                Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Manchester City, Almanya'da Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. Erling Haaland 37'de penaltı kaçırsa da 57'de golünü attı: 0-1. 83'te Kimmich penaltıdan skoru ilan etti: 1-1. City'nin yarı finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Diğer maçta İnter evinde Benfica ile 3-3 berabere kaldı. İtalyan ekibinin gollerini 14'te Barella, 65'te Lautaro Martinez ve 78'de Correa attı. Benfica'nın gollerini ise 38'de Fredrik Aursnes, 86'da Antonio Silva ve 90+5'te Peter Musa attı. İnter yarı finalde ezeli rakibi Milan ile eşleşti. Final maçı İstanbul'da olacak.

                FENER FİNAL İÇİN PARKEDE
                ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Fina l serisi ikinci maçında Galatasaray bugün 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Seride 1-0 önde olan Fenerbahçe maçı kazanırsa finalde Mersin'in rakibi olacak.

                TÜRK TELEKOM YARI FİNALDE
                7DAYS Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom, Alman ekibi Ratiopharm Ulm'u 86-76 yenerek yarı finale çıktı. Telekom, Ukrayna'dan Prometey ile eşleşti. Maç hafta içi Letonya'da oynanacak.

                ANKARAGÜCÜ-GİRESUNSPOR
                Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü bugün sahasında Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de start alacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

                GERRARD KOMŞUYA GİDİYOR
                İngiliz basını Premier Lig takımlarından Aston Villa ile yollarını ayırdıktan sonra serbest statüde bulunan 42 yaşındaki teknik adam Steven Gerrad'ın Olympiacos'un başına geçeceğini iddia etti.

                ÜMRANİYE'DE RECEP UÇAR BIRAKTI
                Süper Lig ekibi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, görevinden istifa etti. Tecrübeli hoca, ligde son olarak Fatih Karagümrük'e 4-2 mağlup oldu. Ümraniyespor ligde 23 puanla düşme hattında yer alıyor.

                ERSUN YANAL GÖNDERİLDİ
                Süper Lig'de Alanyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. 52 gün görevde kalan ve son maçında G.Saray'a 4-1 kaybeden tecrübeli hoca, 6 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

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