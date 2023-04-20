Beşiktaş'ta şoke eden Gedson iddiası! Şenol Güneş...

Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Şenol Güneş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in genel performansını değerlendirdi ve yönetime görüşünü bildirdi. Deneyimli teknik adam, transferde Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ve Lazio ile anılan Gedson'un satışından zarar edilmemesi halinde ayrılmasına onay verdi. Bilindiği üzere Beşiktaş Kulübü Gedson'un bonservisini 6 milyon euro karşılığında almıştı. Futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay Portekiz ekibi Benfica'nın kasasına girecek.
MASUAKU FIRSATI KULLANDI
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini 2 milyon euro karşılığında aldı. İngiliz basını, "Masuaku elde ettiği fırsatı iyi kullandı" yorumu yaptı.
BJK RSPORTS TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Beşiktaş Kulübü çatısı altında kurulan ve Beşiktaş Esports tarafından yürütülen Maximum ana sponsorluğundaki Beşiktaş Rsports takımı, 19-22 Nisan'da ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.