Beşiktaş'ta şoke eden Gedson iddiası! Şenol Güneş...





INTER İLE M.CİTY YARI FİNALDE

Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Manchester City, Almanya'da Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. Erling Haaland 37'de penaltı kaçırsa da 57'de golünü attı: 0-1. 83'te Kimmich penaltıdan skoru ilan etti: 1-1. City'nin yarı finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Diğer maçta İnter evinde Benfica ile 3-3 berabere kaldı. İtalyan ekibinin gollerini 14'te Barella, 65'te Lautaro Martinez ve 78'de Correa attı. Benfica'nın gollerini ise 38'de Fredrik Aursnes, 86'da Antonio Silva ve 90+5'te Peter Musa attı. İnter yarı finalde ezeli rakibi Milan ile eşleşti. Final maçı İstanbul'da olacak.



FENER FİNAL İÇİN PARKEDE

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Fina l serisi ikinci maçında Galatasaray bugün 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Seride 1-0 önde olan Fenerbahçe maçı kazanırsa finalde Mersin'in rakibi olacak.



TÜRK TELEKOM YARI FİNALDE

7DAYS Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom, Alman ekibi Ratiopharm Ulm'u 86-76 yenerek yarı finale çıktı. Telekom, Ukrayna'dan Prometey ile eşleşti. Maç hafta içi Letonya'da oynanacak.



ANKARAGÜCÜ-GİRESUNSPOR

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü bugün sahasında Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de start alacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.



GERRARD KOMŞUYA GİDİYOR

İngiliz basını Premier Lig takımlarından Aston Villa ile yollarını ayırdıktan sonra serbest statüde bulunan 42 yaşındaki teknik adam Steven Gerrad'ın Olympiacos'un başına geçeceğini iddia etti.



ÜMRANİYE'DE RECEP UÇAR BIRAKTI

Süper Lig ekibi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, görevinden istifa etti. Tecrübeli hoca, ligde son olarak Fatih Karagümrük'e 4-2 mağlup oldu. Ümraniyespor ligde 23 puanla düşme hattında yer alıyor.



ERSUN YANAL GÖNDERİLDİ

Süper Lig'de Alanyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. 52 gün görevde kalan ve son maçında G.Saray'a 4-1 kaybeden tecrübeli hoca, 6 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

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