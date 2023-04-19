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    Kupa Volley finalinde Fenerbahçe’yi 3-0 yenen Halkbank şampiyon oldu!

    Kupa Volley finalinde Fenerbahçe’yi 3-0 yenen Halkbank şampiyon oldu. İşte sizler için derlediğimiz 19 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kupada şampiyon Halkbank

    Erkekler Axa Sigorta Kupa Volley finalinde karşılaştığı Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup eden Halkbank şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmada başa baş geçen ilk seti 25-21 alan Halkbank mücadelede 1-0 öne geçti. 2. sette etkili bir oyun ortaya koyan Halkank bu seti de 25-18 alarak skoru 2-0 yaptı. 3. setin başında yakaladığı farkı koruyan Halkbank seti 25-12 maçı da 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.



    FENERBAHÇE FARKLI BAŞLADI
    Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de Kayla McBride 27 sayı ile maçın ve takımının en skorer ismi olurken, Breanna Stewart'ta 15 sayı ile oynadı. Sarı-Lacivertliler yarın oynanacak serinin 2. maçını da kazanırsa finalde ÇBK Mersin'in ile karşılaşacak.



    MERT'E YENİ KONTRAT
    Beşiktaş'ın 34 yaşındaki kalecisi Mert Günok, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Süper Lig'de bu sezon 17 maçta forma giyen Mert bu maçların 11'inde 14 gol yerken 6 maçta ise kalesini gole kapattı. Beşiktaş yönetiminin de performansıyla yeniden milli takıma da yükselen tecrübeli kalecinin 2024'te bitecek kontratını 2+1 yıllığına uzatmak için harekete geçtiği öğrenildi.



    REAL VE MİLAN TURLADI
    Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu. İlk maçta Chelsea'yi 2-0 yenen Real Madrid, rövanşı da aynı skorla aldı. İspanyol ekibinde golleri, 58 ve 80'te Rodrygo attı. İtalya'da ise Napoli ile Milan karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Milan, 1-1 beraberlikle yarı finale yükseldi. Milan'da Giroud 22'de penaltı kaçırdı, 43'te gol attı. Napoli'de Kvaratskhelia 82'de penaltı kaçırdı, Osimhen 90+3'te skoru yazdı.

    REDMOND HAREKATI
    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in de olumlu raporu ile birlikte Nathan Redmond'la pazarlıklar başladı. Gösterdiği başarılı performans ile taraftarların sevgilisi haline gelen 29 yaşındaki İngiliz yıldıza önümüzdeki transfer döneminden önce yeni bir sözleşme sunulacak. Redmond bu sezon çıktığı 25 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



        BEŞİKTAŞ'IN FRANSIZ YILDIZI SEZON SONU TAKIMDAN AYRILABİLİR
        Rosier'in Şenol Güneş'le yaşadığı gerilimin ardından Instagram'daki tüm paylaşımlarını sildiği görüldü.



        GÜMRÜK'TEN GEÇİŞ İZNİ YOK
        Süper Lig'de İstanbul derbisi yaşandı. 3 penaltının verildiği maçta Karagümrük konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. 36'da Ümraniye'nin kazandığı penaltıyı Umut Nayir golle sonuçlandırdı: 0-1. 45+1'de Saba Lobjanidze eşitliği getirdi: 1-1. 45+6'da ise bir penaltı da Karagümrük'e verildi. Topun başına Borini geçti: 2-1. 52'de Borini bir kez daha penaltıda sahne aldı: 3-1. 62'de Ümraniyeli Kayode takımını umutlandırdı: 3-2. 75. dakikada Mbaye Diagne fileleri sarstı: 4-2. Karagümrük 3 puanı kaptı.



        NURAY GÜNGÖR'DEN ALTIN MADALYA
        Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcularımız başarılı bir performansa imza attı. Kadınlar 64 kilo koparmada sahne alan milli haltercimiz Nuray Güngör, altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Güngör, bu başarısının ardından büyük bir sevinç yaşadı. Öte yandan 64 kilo koparmada Nuray Güngör'ün ardından bir diğer milli sporcumuz Aysel Özkan da ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.



            TAHA VE FEYZULLAH FİNAL BİLETİNİ KAPTI
            Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk, rakiplerini yenerek finale yükseldi. Azerbaycanlı rakibi Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Taha Akgül, yarı finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

            Moldovalı Andrian Grosul'u 5-2 yenen Feyzullah Aktürk de finalde Azerbaycanlı rakibi Osman Magomadov ile mücadele edecek. Öte yandan serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, finalde Azerbaycan'dan Aliabbas- Rzazade'ye yenilerek gümüş madalya elde etti.



            ORKUN KÖKCÜ VE ARKADAŞLARI STATTA İFTAR VERDİ
            Hollanda Ligi'nde lider durumda bulunan Feyenoord Rotterdam forması giyen Orkun Kökcü, takımdaki müslüman arkadaşları Faslı Oussama Idrissi ve Fas asıllı Hollandalı Mohamed Taabouni ile birlikte iftar organizasyonu düzenledi.

            Hollanda ekibinin stadı olan De Kuip'te gerçekleştirilen ve kulübün de organizasyona destek olduğu yemekte 100 kadar Rotterdamlı vatandaş ağırlandı. Milli futbolcumuz konuyla ilgili olarak, "Fikir iki hafta önce Oussama ve Mohamed'in aklına geldi. Kulüp bunu hemen benimsedi ve çok hızlı bir şekilde ayarladı. Her şey çok iyi görünüyor" diye konuştu.



            KANARYA ASLAN'IN ENSESİNDE!
            Bu sezon Süper Lig'de hakem kararları yine gündemin merkezindeki yerini almış durumda. Özellikle zirve takipçisi Fenerbahçe'nin 1'i son oynanan Ankaragücü maçında oymak üzere 16 penaltı kazanması en çok konuşulan konulardan birisi. Herkes Sarı-Lacivertliler'in 'penaltı rekoru' kırdığını söylerken, gerçekleri TAKVİM ortaya çıkardı.

            1985-86 sezonu sonrasında Süper Lig sezonlarını masaya yatıran TAKVİM çarpıcı gerçeklere ulaştı. Ligin penaltı rekoru Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a ait. Sarı-Kırmızılılar şampiyon tamamladığı 1996-97 sezonunda 34 haftada tam 18 kez beyaz noktaya gitti ve bu alanda zirvenin sahibi oldu. Bu sezon 29 maçta 16 penaltı kazanan Kanarya eğer kalan 7 maçında 3 penaltı daha kazanırsa ezeli rakibinin rekorunu kırmayı başaracak. Listenin 3. sırasında ise 2020-21 sezonunda 40 maçta kazandığı 16 penaltıyla Galatasaray yer alıyor.

            FENER'İN ZORLU SINAVI
            Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği zorlu maç saat 20.30'da start alacak. Fenerbahçe'de bu maç öncesinde bel fıtığı ameliyatı olan Altay, sakatlıkları bulunan Lincoln, Joshua King ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel, Başakşehir maçında görev alamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Arda'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.



                ZAJC'TAN KÖTÜ HABER
                Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçında sakatlanan 28 yaşındaki Sloven futbolcusu Miha Zajc'ın sol uyluk kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.



                ALİ KOÇ'TAN MORAL ZİYARETİ
                Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki, bel fıtığı ameliyatı olan milli kaleci Altay Bayındır'ı hastanede ziyaret etti. Sarı- Lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız ve yöneticilerimiz kaptanımız Altay'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral verdi" ifadelerine yer verildi. 25 yaşındaki kalecinin kalan maçlarda forma giymesi beklenmiyor. Bu sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan milli file bekçisi bu karşılaşmalarda 26 gole engel olamazken, 9 maçta da kalesini gole kapattı.

                6 OYUNCU KART SINIRINDA
                Fenerbahçe'de bugün oynanacak Başakşehir maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia bu maçta kart görmeleri durumunda 31. haftada oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.

                LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
                Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında heyecan 3 maçla devam edecek. Saat 17.00'de İstanbul-Antalya ve Kayseri –Kasımpaşa karşılaşmaları var. Saat 20.30'da ise Konyaspor- Adana Demirspor'u ağırlayacak.

                KINGS SERİYİ 2-0 YAPTI
                NBA'de Batı Konferansı play-off turu 2. maçında Sacramento Kings, Golden State Warriors'ı 114-106 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Kings'te De'Aaron Fox ve Sabonis 24'er sayı ile oynadı.

                SADIO MANE İLE YOL AYRIMI
                Bayern Münih, takım arkadaşı Leroy Sane'ye yumruk attığı için 300 bin euro ceza verdiği Senegalli forveti Sadio Mane ile yollarını ayırmak istiyor. 31 yaşındaki yıldız bu sezon 32 maçta 11 gol, 5 asist üretti.

                BARÇA KALESİNİ KAPATTI
                LA Liga'da bu sezon 29 maçta kalesinde sadece 9 gol gören Barcelona, Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takım konumunda. Barça'yı 20 golle Lazio, 21'er golle Napoli ve Atl. Madrid takip ediyor.

                OYNAMAYI ÇOK ÖZLEMİŞTİM
                Yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sonra sahalara dönebilen Trezeguet, Beşiktaş maçından sonra fiziksel olarak takım arkadaşlarıyla aradaki farkı kapatmak için ekstra çalışmalar yapıyor.

                Trezeguet oynamadığı süre içinde futbolu çok özlediğini belirterek, "Gerçekten oynamayı çok özlemiştim. Erken dönebilmek için çok ciddi bir çaba sarf ettim. Şu an iyiyim ama daha iyi olmam gerekiyor. Tümüyle futbola odaklanmış durumdayım" dedi. Trezeguet bu sezon 36 karşılaşmada oynayıp 9 gol, 4 asist kaydetti.

                TELEKOM'UN KONUĞU ULM
                7 days Avrupa Kupası çeyrek finalinde bugün Türk Telekom sahasında Alman ekibi Ratiopharm Ulm ile 18.30'da karşılaşacak. Telekom turu geçerse Prometey-Promitheas maçının galibiyle yarı finalde rakip olacak.

                SİNOPSPOR ŞAMPİYON
                Bölgesel Amatör Lig'de Küçükçekmece Sinopspor, Kalaycıspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon oldu. Kulübün başkanı Rafet Orhan, "Şampiyonluk için mutluyuz. Hedefimiz 3. Lig" dedi.

                HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEYİZ
                Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu dile getirdi. İtalyan teknik adam, "Her maçın final olduğu bir periyoda girdik. Hayallerimizin peşini bırakmayız" diye konuştu.

                YILIN SAVUNMACISI JACKSON
                NBA'de Memphis'te oynayan Jaren Jackson, yılın savunmacısı seçildi. Bu alanda Milwaukee pivotu Brook Lopez ikinci olurken, bu isimleri Evan Mobley, Draymond Green ve Bam Adebayo takip etti.

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                Bursa’da tarih meydana çıkıyor
                Haberler Spor Kupa Volley finalinde Fenerbahçe’yi 3-0 yenen Halkbank şampiyon oldu!
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