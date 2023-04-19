Kupa Volley finalinde Fenerbahçe’yi 3-0 yenen Halkbank şampiyon oldu!

Erkekler Axa Sigorta Kupa Volley finalinde karşılaştığı Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup eden Halkbank şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmada başa baş geçen ilk seti 25-21 alan Halkbank mücadelede 1-0 öne geçti. 2. sette etkili bir oyun ortaya koyan Halkank bu seti de 25-18 alarak skoru 2-0 yaptı. 3. setin başında yakaladığı farkı koruyan Halkbank seti 25-12 maçı da 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
FENERBAHÇE FARKLI BAŞLADI
Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de Kayla McBride 27 sayı ile maçın ve takımının en skorer ismi olurken, Breanna Stewart'ta 15 sayı ile oynadı. Sarı-Lacivertliler yarın oynanacak serinin 2. maçını da kazanırsa finalde ÇBK Mersin'in ile karşılaşacak.
MERT'E YENİ KONTRAT
Beşiktaş'ın 34 yaşındaki kalecisi Mert Günok, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Süper Lig'de bu sezon 17 maçta forma giyen Mert bu maçların 11'inde 14 gol yerken 6 maçta ise kalesini gole kapattı. Beşiktaş yönetiminin de performansıyla yeniden milli takıma da yükselen tecrübeli kalecinin 2024'te bitecek kontratını 2+1 yıllığına uzatmak için harekete geçtiği öğrenildi.
REAL VE MİLAN TURLADI
Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu. İlk maçta Chelsea'yi 2-0 yenen Real Madrid, rövanşı da aynı skorla aldı. İspanyol ekibinde golleri, 58 ve 80'te Rodrygo attı. İtalya'da ise Napoli ile Milan karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Milan, 1-1 beraberlikle yarı finale yükseldi. Milan'da Giroud 22'de penaltı kaçırdı, 43'te gol attı. Napoli'de Kvaratskhelia 82'de penaltı kaçırdı, Osimhen 90+3'te skoru yazdı.
REDMOND HAREKATI
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in de olumlu raporu ile birlikte Nathan Redmond'la pazarlıklar başladı. Gösterdiği başarılı performans ile taraftarların sevgilisi haline gelen 29 yaşındaki İngiliz yıldıza önümüzdeki transfer döneminden önce yeni bir sözleşme sunulacak. Redmond bu sezon çıktığı 25 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.