Kupa Volley finalinde Fenerbahçe’yi 3-0 yenen Halkbank şampiyon oldu!

Erkekler Axa Sigorta Kupa Volley finalinde karşılaştığı Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup eden Halkbank şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmada başa baş geçen ilk seti 25-21 alan Halkbank mücadelede 1-0 öne geçti. 2. sette etkili bir oyun ortaya koyan Halkank bu seti de 25-18 alarak skoru 2-0 yaptı. 3. setin başında yakaladığı farkı koruyan Halkbank seti 25-12 maçı da 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.





FENERBAHÇE FARKLI BAŞLADI

Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de Kayla McBride 27 sayı ile maçın ve takımının en skorer ismi olurken, Breanna Stewart'ta 15 sayı ile oynadı. Sarı-Lacivertliler yarın oynanacak serinin 2. maçını da kazanırsa finalde ÇBK Mersin'in ile karşılaşacak.