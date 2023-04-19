Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - FB maçı 11'leri...

Merakla beklenen Başakşehir - Fenerbahçe maçına artık dakikalar kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, bu akşam Başakşehir ile Fenerbahçe'nin heyecanlı karşılaşmasına tanık olacak. Peki Başakşehir - FB maçı canlı maç nasıl izlenir?
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Fenerbahçe maçı bu akşam (19 Nisan Çarşamba günü) saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lucas Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia
5 KİŞİ SINIRDA
Fenerbahçe'de 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertilerde; Emre Mor, Serdar Aziz, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri durumunda ligin 31'inci haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.