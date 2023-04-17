Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.04.2023 11:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2023 11:21
    ABONE OL

    İstanbul'da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

    Geçtiğimiz hafta oynanan Eczacıbaşı - Novara maçının ardından şok bir olay yaşanmıştı. Genç yıldız Julia Ituma otelin camından düşerek hayatını kaybetmişti. İstanbul'da hayatını kaybeden genç oyuncu Julia Ituma için Igor Gorgonzola Novara flaş bir karar aldı. İşte Ituma ile ilgili konuşmanın da yasak olduğu o kurallar...

    takvim.com.tr
    İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

    Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Igor Gorgonzola Novara'dan yapılan açıklamada İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente'ye ve başta Eczacıbaşı Kulüp Müdürü Bilun Yılmaz olmak üzere Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne aktif ve somut destekleri için teşekkür edildi., İstanbul'da oynanan Eczacıbaşı maçı sonrası kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti.
    İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

    Igor Gorgonzola Novara yapılacak cenaze törenini açıklarken takım oyuncularını ve yetkililerini ilgilendiren kuralları duyurdu.
    İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

    OTEL CAMINDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

    Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu.
        İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

        Julia Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken polisin incelemesi sürüyor.
        İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

        İTALYANLARI YASA BOĞDU

        Oyuncunun ölümü tüm İtalya'yı yasa boğdu. Ituma, Club Italia'dan ayrıldıktan sonra Novara takımıyla ilk sezonunu geçiriyordu. İtalyan voleybolunun dikkat çeken adaylarından biriydi.
        İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

        Milano'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, 192 cm boyunda, güçlü fiziğiyle geleceğin pasör çaprazlarından biri olarak dikkat çekiyordu.
            İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

            EBRAR'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

            Ebrar Karakurt, vefat eden takım arkadaşı Julia Ituma için sosyal medyadan duygu yüklü bir paylaşım yaptı.
            İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

            Ebrar Karakurt, sosyal medyadan paylaştığı gönderide şu sözlere yer verdi: "Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Mekanın cennet olsun"
            İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

            CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

            İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara, Julia Ituma'nın 18 Nisan Salı günü saat 11'de Milano'daki San Filippo Neri Oratory Kilisesi'nde yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada saygı göstergesi olarak tüm eğitimlerin Salı gününe kadar askıya alınacağı belirtildi.
                İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

                İDMANLAR KAPALI OLACAK

                Novara'dan yapılan bilgilendirme metninde takım antrenmanının bugün yeniden başlağı ve antrenmanların bir sonraki duyuruya kadar kesinlikle kapalı kapılar ardında devam edeceği, dolayısıyla herhangi bir program açıklanmayacağı bilgisine yer verildi.
                İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

                KURALA UYULMAZSA TERK EDECEKLER

                Buna göre, takımdaki oyuncuların ruh hali dikkate alınarak takımın hiçbir üyesi, meydana gelen trajediyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak açıklamalarda bulunmayacak veya röportajlar yapmayacak.
                İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

                Takımın üyeleri, yönetmelik hükümlerine uygun olarak (şampiyonanın televizyon haklarını elinde bulunduran televizyon yayıncılarıyla maç öncesi ve sonrası) tamamen sportif nitelikte röportajlar vermekle yetinecekler; bu kurala uyulmazsa, üyeler cevap vermeyecek ve görüşmeyi hemen terk edecekler. Şirket, daha sonra gerekli önlemleri alma hakkını saklı tutacak.
                    İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

                    Igor Gorgonzola Novara'dan yapılan açıklamada İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente'ye ve başta Eczacıbaşı Kulüp Müdürü Bilun Yılmaz olmak üzere Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne aktif ve somut destekleri için teşekkür edildi.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Karmod
                    Haberler Spor İstanbul'da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı
                        loading
                        SON DAKİKA