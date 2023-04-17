İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Igor Gorgonzola Novara'dan yapılan açıklamada İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente'ye ve başta Eczacıbaşı Kulüp Müdürü Bilun Yılmaz olmak üzere Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne aktif ve somut destekleri için teşekkür edildi., İstanbul'da oynanan Eczacıbaşı maçı sonrası kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti.
Igor Gorgonzola Novara yapılacak cenaze törenini açıklarken takım oyuncularını ve yetkililerini ilgilendiren kuralları duyurdu.
OTEL CAMINDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu.