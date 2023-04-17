İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Takımından flaş Ituma yasağı

İDMANLAR KAPALI OLACAK



Novara'dan yapılan bilgilendirme metninde takım antrenmanının bugün yeniden başlağı ve antrenmanların bir sonraki duyuruya kadar kesinlikle kapalı kapılar ardında devam edeceği, dolayısıyla herhangi bir program açıklanmayacağı bilgisine yer verildi.