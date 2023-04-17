Fenerbahçe Euroleague’de mutlu sona ulaştı





MANİSA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI: 3-1

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK, İstanbul'da oynanan maçta geriye düşmesine rağmen Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Manisaspor bu galibiyetle puanını 48'e yükseltti ve play off umutlarını sürdürdü. Manisaspor'a 3 puan getiren golleri 80. dakikada Burak Altıparmak, 83. dakikada Burak Çoban, 90+7. dakikada penaltıdan Junior Fernandes kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ile 64. dakikada Alican Özfesli'den geldi.



MERTENS TADINI ÇIKARIYOR

G,Saray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Kayserispor maçında 25. maçına çıktı ve 1 yıllık opsiyonu devreye girdi. Belçika basınından DH Les Sports'ta yer alan haberde, "Türk ekibinde 6 gol, 3 asist üreten Mertens, kariyerinin ilk şampiyonluğuna koşuyor. Mertens, küçük oğlu Ciro ile birlikte İstanbul'daki yeni hayatının tadını çıkarıyor" ifadesi kullanıldı.



ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ GALATASARAY

Kayserıspor'u 6-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray ile ilgili ESPN'de bir analiz yayınlandı. Söz konusu analizde Cimbom'un Avrupa deneyimine sahip yetenekli bir kadroya sahip olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, "Kadrosunda Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Nicolo Zaniolo gibi futbolcuları barından Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde ve favori" denildi.



ARDA TURAN'LI EYÜP GÖZTEPE'YE YENİLDİ

Hafta ortası Zafer Turan'ı gönderip Arda Turan'ı göreve getiren Eyüpspor ilk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Golü 20. dakikada Marko Kvasina kaydetti. İzmir temsilcisi ligde üst üste 6. galibiyetini alarak tırmanışını sürdürdü. Eyüp son 8 maçta 5. kez yenildi.



ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ GALATASARAY

Kayserispor'u 6-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray ile ilgili ESPN'de bir analiz yayınlandı. Söz konusu analizde Cimbom'un Avrupa deneyimine sahip yetenekli bir kadroya sahip olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, "Kadrosunda Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Nicolo Zaniolo gibi futbolcuları barından Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde ve favori" denildi.



GİRESUNSPOR'DAN ALTIN VURUŞ: 1-0

Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Giresunspor bu sonuçla 2023 yılında ilk kez kazanmış oldular. 18. dakikada Kuwas'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında Campuzano, boş pozisyonda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 57'de Gradel'in sool çaprazdan vuruşunda, top kaleci Ferhat'ta kaldı. Giresun maçı 1-0 kazandı.



KUPADA 4'LÜ FİNAL BAŞLIYOR

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final maçları bugün Bursa'da başlıyor. İlk maçta saat 16.00'da Arkas ile Halkbank mücadele edecek. Saat 21.00'de ise Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe mücadele edecek.



EROĞLU'NDAN 'SÜPER' HAZIRLIK

Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Süper Lig hazırlıklarına başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Belçika'ya gidip Westerlo Kulübü yetkilileriyle oluşturulan sistemle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.



BOLUSPOR-Ç.RİZESPOR

TFF 1. Lig'de bugün 3 maç var. Bandırma saat 16.00'da Sakarya'yı ağırlayacak. Günün bir diğer maçında ise saat 20.30'da Boluspor ile Çaykur Rize karşılaşacak. Aynı saatte G.Birliği ile Altay kapışacak.



21 PUAN YEMİNİ

F.Bahçe Ankaragücü engelini 90+6. dakikada Crespo'nun attığı golle geçerek şampiyonlukyarışında çok önemli bir galibiyet elde etti. Sarı- Lacivertliler'de maçtan sonra büyük bir coşku hakimdi. F.Bahçeli futbolcular karşılaşma sonrası soyunma odasında hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi. Sarı-Lacivertli futbolcular, "Kalan maçlarımızı kazanıp şampiyonluğa uzanacağız. Biz de bu azim, bu istek ve bu kararlılık olduğu sürece kazanamayacağımız maç yok. 7'de 7 yapacağız!" yorumunda bulundular. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da Ankaragücü maçı sonrasında oyuncularını soyunma odasında tebrik ettiği ve övgü dolu sözler sarf ettiği öğrenildi. Portekizli teknik adam, "Ankaragücü maçında geriye düşmemize rağmen bir an olsun kaybedeceğimizi düşünmedim. Müthiş bir geri dönüşe imza attık. Bundan sonrası bizim için artık daha kolay. Kalan 7 maçı da kazanacağımızdan şüphem yok" dedi.



ARSENAL'E BİR DARBE DAHA

Premier Lig'de Arsenal geçen hafta Liverpool'a karşı 2-0 öne geçip 2-2 berabere kalmıştı. Topçular aynısını bu hafta da West Ham'a karşı yaşadı. Arsenal 74 puana çıktı, M. City'nin 1 maç eksiği ile 70 puanı var.



IMMOBİLE KAZA GEÇİRDİ

Serie A takımlarından Lazio'nun golcü oyuncusu Ciro Immobile, dün sabah saatlerinde Roma'da trafik kazası geçirdi. Tramvay ile çarpışan yıldız forvetin kaburgasında çatlak olduğu ifade edildi.



BEŞİKTAŞ FİLEDE ŞAMPİYON

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı ve Sultanlar Ligi'nde yer almaya hak kazandı. Şampiyonluk kupasını alan Siyah-Beyazlılar büyük sevinç yaşadı.



TELEKOM, FENER'İ YIKTI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde lider Türk Telekom, ikinci F.Bahçe Beko'yu 83-72 yendi. Diğer maçlar: Merkezefendi- Tofaş: 88-95, Darüşşafaka-Manisa: 95-84, Bursa-Konya: 74-63.