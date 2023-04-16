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    • 16.04.2023 19:31
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    • 16.04.2023 20:30
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    Trabzonspor - Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon Trabzonspor, ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bordo mavililerde hedef, sahasında 3 puan alarak kötü gidişe dur demek. Beşiktaş ise zorlu deplasmanda kazanıp zirve yarışında yara almamak istiyor. Trabzonspor Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon Trabzonspor, ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı ağırlıyor.

    Bordo mavililerde hedef, sahasında 3 puan alarak kötü gidişe dur demek. Beşiktaş ise zorlu deplasmanda kazanıp zirve yarışında yara almamak istiyor.

    Trabzonspor Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Trabzonspor : Uğurcan, Bruno Peres, Hüseyin, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Markovic, Bakasetas, Enis Bardhi, Maxi Gomez.

    Beşiktaş : Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar.

    YÖNETİMİN İLK DEV MAÇI

    Trabzonspor'da , 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı ilk maçına çıkacak. Yeni yönetim döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde yönetim, Beşiktaş karşısında moral bulmak istiyor.

    SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU

    İki takım Süper Lig'de daha önce 99 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez 3 puanın sahibi oldu. 26 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken kalesinde de 114 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlanmıştı.

    KARTAL LİGDE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup ederken Antalyaspor ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Karadeniz temsilcisi karşısında galip gelirse, bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

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