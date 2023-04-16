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    Galatasaray'ın şampiyonluk şifresi 19'23'

    Lider G.Saray, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde 23. kez mutlu sona ulaşmak hem de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk sayısındaki farkı açmayı hedefliyor.

    Aslan’ın şifresi 19’23’

    Sezon başında teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, geçen sezonun olumsuz izlerini sildiği gibi bu sezona da damga vurdu. 66 puana ulaşan Cimbom, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmak için camia olarak kenetlendi.



    EN ANLAMLI ZAFER
    Son oynadığı Kayserispor maçını 6-0 kazanan Galatasaray, 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşırsa Cumhuriyet'in 100. yılında anlamlı bir zafer elde etmiş olacak. Okan Buruk ve öğrencileri şampiyonluğu elde etmesi halinde 23. şampiyonluğunu da ilan edecek. Öte yandan Aslan'ın zirve yolundaki en yakın takipçisi Fenerbahçe bu durumda 19 şampiyonlukta kalacak.



    ÖZBEK'İN CAMİAYA MESAJI
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler de 100. yıl vurgusu yapıyor. Özbek, "Galatasaray, sevgi iklimini oluşturmuş bir takım olarak gündemde olmalı. 100. yılda da en çok kupa alan kulüp olmalıyız" görüşünü camia ile paylaştı. Aslan, ligde oynadığı 27 karşılaşmada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 60 gol atıp 19 gol yiyen Sarı- Kırmızılılar, ligdeki son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda 69 puan ile elde etti. Okan Buruk ve öğrencileri, Süper Lig'de bundan sonra oynanacak olan tüm karşılaşmalara final gözü ile hazırlık yapacak.



        MUTLAK KAHRAMAN ICARDI
        Icardi        , bu sezon 18 maçta 13 gol 8 asist yapıp 21 gole etki etti. Kayseri maçında 3 gol 1 asist yapan Arjantinli yıldızın performansı Fransa ve İtalya'da gündem oldu. Fransa'dan RMC Sport, "Gecenin en büyük oyuncusu Icardi" yorumunu yaparken, İtalya'dan La Gazzetta Dello Sport da "Mutlak kahraman Icardi oldu" ifadelerini kullandı.



        İÇ SAHA FARKI
        Okan Buruk ve öğrencileri Süper Lig'de evinde oynadığı 14 maçta 37 puan topladı ve bu alanda da zirvenin sahibi oldu.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın şampiyonluk şifresi 19'23'
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