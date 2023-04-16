Galatasaray'ın şampiyonluk şifresi 19'23'





ÖZBEK'İN CAMİAYA MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler de 100. yıl vurgusu yapıyor. Özbek, "Galatasaray, sevgi iklimini oluşturmuş bir takım olarak gündemde olmalı. 100. yılda da en çok kupa alan kulüp olmalıyız" görüşünü camia ile paylaştı. Aslan, ligde oynadığı 27 karşılaşmada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 60 gol atıp 19 gol yiyen Sarı- Kırmızılılar, ligdeki son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda 69 puan ile elde etti. Okan Buruk ve öğrencileri, Süper Lig'de bundan sonra oynanacak olan tüm karşılaşmalara final gözü ile hazırlık yapacak.