Gedson kapışması! Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu için sıraya girdiler

Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes gösterdiği performansla İngiliz ve İtalyan takımlarının radarına girdi.
BBC'nin duyurduğu habere göre İngiliz takımlarından Crystal Palace, Fulham ve Aston Villa, İtalya'dan da Roma ve Lazio gibi devler 24 yaşındaki yıldız ismin durumunu yakından takip ediyor.
13 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Haberde yer alan bir detayda Gedson Fernandes'in satışından Beşiktaş'ın 13 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay talep ettiği ve kulüplerle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.