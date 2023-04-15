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    Gedson kapışması! Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu için sıraya girdiler

    BBC, Beşiktaş’lı Gedson Fernandes’e İngiltere’den Crystal Palcae, Aston Villa ve Fulham’ın İtalya’dan ise Roma ve Lazio’nun talip olduğunu yazdı. Kartal yıldız futbolcu için 13 milyon euro talep ediyor.

    Gedson kapışması

    Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes gösterdiği performansla İngiliz ve İtalyan takımlarının radarına girdi.

    BBC'nin duyurduğu habere göre İngiliz takımlarından Crystal Palace, Fulham ve Aston Villa, İtalya'dan da Roma ve Lazio gibi devler 24 yaşındaki yıldız ismin durumunu yakından takip ediyor.

    13 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
    Haberde yer alan bir detayda Gedson Fernandes'in satışından Beşiktaş'ın 13 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay talep ettiği ve kulüplerle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

        Gedson'un sezon sonu transferi gerçekleşirse, Bu suezon 29 maçta, 5 asistlik skor katkısında bulundu. Yıldız ismin Kara Kartal ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

        5 ASİSTİ VAR
        Gedson Beşiktaş formasıyla bu sezon 29 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda takım arkadaşlarına 5 gol pası verdi.

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        Haberler Spor Gedson kapışması! Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu için sıraya girdiler
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