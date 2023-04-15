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    • 15.04.2023 19:31
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    • 15.04.2023 19:31
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    Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!

    Süper Lig'de 29. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Kanarya'da hedef Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmamak. Konuk ekip ise Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

    Süper Lig'de 29. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor.

    Kanarya'da hedef Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmamak. Konuk ekip ise Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde.

    Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe: İrfan, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

    Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Atakan, Nihad, Malcuit, Diack, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe

    7 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

    Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

    FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

    Fenerbahçe, Ankaragücü karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. İstanbul ekibinde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Altay Bayındır ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan ama hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de bu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
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