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    F.Bahçe'nin yıldızı Arda Güler'i isteyen takımlar arasına Newcastle United da katıldı!

    İngiliz basını Newcastle United’ın Fenerbahçe’nin süper yeteneği için harekete geçtiğini, rakiplerinin de Arsenal ve PSG olduğunu yazdı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Newcastle da ‘Arda Güler’ dedi

    F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Kısa süre içinde Avrupa kulüplerinin de ilgilisini çeken genç yıldızın transfer olup olmayacağı ise merak konusu oldu. İngiliz basınında yer alan haberlerde Newcastle United'ın da Arda Güler için yarışa girdiği yazıldı. Haberde; Newcastle United'ın Arsenal ve PSG gibi takımları geri bırakıp transferi sonlandırmak istediğine vurgu yapıldı. Arda Güler'i de İspanya devi Barcelona, Ajax ve Napoli'nin de istediği biliniyor. Newcastle kulübü yetkililerinin Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı Ankaragücü maçını izlemek için İstanbul'a geleceği de gelen haberlere arasında.



    MAÇ ÖNÜ OTEL KRİZİ
    Kayserispor'un Galatasaray ile karşılacağı maçtan önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ait olan Mecidiyeköy'de bulunan otelde kalmasına Fenerbahçe tepki gösterdi.

    BU KADAR DÜŞMEK YAKIŞIYOR MU?
    Fenerbahçe konu ile ilgili, "Bu konuda tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var: 1-Bu bilgi doğru mu? 2-Doğruysa etik mi? 3-Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?" açıklamasını yaptı. Galatasaray da cevap olarak "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu markalar kullananlar açıklansın. Bizimkisi şaka…Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?" ifadelerini kullandı. Kayseri Başkanı Ali Çamlı da "Biz Dursun Özbek'in otelinde kalıyoruz diye maçı satacak aşağılık davranış içerisine mi gireceğiz?" dedi



    KEREM: BİZDEN ÇEKİNİYORLAR
    Galatasaray'lı Kerem Aktürkoğlu, 6-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kerem,"İstediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı ve taraftarı kutluyorum. Galibiyeti onlara armağan ediyorum" dedi. Yıldız futbolcu, "Biz kazandıkça rakibimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kazandıkça onlar çekiniyor. Onlar puan kaybedecektir. Onlara göre farklı konumdayız. Maç fazlasıyla da olsa 9 puan öndeyiz. Her maça tek tek bakıyoruz. İnşallah sonunda şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.



        EYÜP'TE YENİ HOCA ARDA TURAN
        Zafer Turan'la yollarını ayıran Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu. Eyüpspor sosyal medyadan yaptığı açıklamada 36 yaşındaki Arda Turan ile teknik direktörlük görevi için 1.5 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu. Turan, ilk kez teknik direktörlük heyecanı yaşayacağı Eyüpspor, 32 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de 57 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

        KARA BULUTLARI DAĞITICAĞIZ
        Trabzonspor forması giyen defans oyuncusu Hüseyin Türkmen, Beşiktaş maçı öncesinde galibiyete yürekten inanıyor. 25 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Bu maçla birlikte yeniden toparlanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Beşiktaş maçı bizim için bir fırsat maçı. Bu fırsatı kaçırmaya niyetimiz de yok. Taraftarlarımızın önünde güzel futbol ve galibiyet elde ederek üzerimizdeki kara bulutları dağıtmak istiyoruz" dedi.



        HELAL OLSUN SİZE F.BAHÇE VE MERSİN FİNALDE
        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden iki takımımız da finale yükseldi. Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalyan ekibi Famila Schio'yu Kralovka Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçta 77-70 yendi. Sarı-Lacivertliler, üst üste 2, toplamda ise 5. kez adını EuroLeague Women'da finale yazdırdı. Kanarya'da Stewart 24, Meesseman ve Sabally 13 sayı üretti. Çizme temsilcisinde ise Keys 19, Mabrey de 11 sayı ile maçı tamamladı. Diğer maçta Mersin Yenişehir Belediyesi, USK Prag ile karşılaştı. Temsilcimiz rakibini 78-58 mağlup ederek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Fenerbahçe ile Mersin Yenişehir Belediyesi arasındaki final mücadelesi 16 Nisan Pazar günü 21.00'de oynanacak.



            EFES GÜZEL BİTİRDİ
            THY Euroleague'de Anadolu Efes, Play-Off'a kalamadığı sezonda son maçı kazanarak teselli buldu. Lacivert-Beyazlılar, AS Monaco'yu 87-72 yenmeyi başardı. Maçın en skoreri 23 sayıyla Tibor Pleiss oldu. Anadolu Efes, ligi 17 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile 10. sırada tamamladı.



            FENER'DE ALTAY ŞOKU
            Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi kaleci Altay Bayındır şoku yaşanıyor. 25 yaşındaki file bekçisi, kritik maç öncesi belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabaka kadrosundan çıkarıldı. Altay'ın yerine İrfan Can Eğribayat görev yapacak. Geçen haftaki Karagümrük maçında topu elinden kaçıran ve yenilen golde hata yapan Altay'a taraftarlar tepkiliydi.

            FENER'İN KONUĞU ANKARAGÜCÜ
            Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe, bugün sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Fenerbahçe, Ankaragücü karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. İstanbul ekibinde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Joshua King ve kaleci Altay forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan ama hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de bu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

            MASUAKU'NUN TAPUSU ALINDI
            Beşiktaş, West Ham'dan 1 yıllığına kiraladığı Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı. Siyah- Beyazlılar 29 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme yaptı. Demokratik Kongolu sol bek 1 maç daha 45 dakika sahada kalması halinde satın alma opsiyonu devreye girecekti. İngiliz kulübüyle opsiyon gerçekleşmeden pazarlık masasına oturan yönetim, transferi 2 milyon Euro'ya bitirdi. Masuaku'nun Beşiktaş'ta 26 maçta 2 gol, 4 asisti var.

            HARRY KANE YARIŞI
            İngiliz basını Manchester United ve Bayern Münih'in Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane'i transfer etmek istediği iddia etti. Haberde İngiliz yıldızın Premier Lig'de kalmak isteyeceği de öne sürüldü.

            LİGDE HEYECAN SÜRÜYOR
            Süper Lig'in 29. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak maçta İstanbulspor, Başakşehir'i konuk ederken, aynı saatte Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

            MODRİC KALMAK İSTİYOR
            İspanyol basını Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonu sona erecek 37 yaşındaki Hırvat yıldız Luca Modric'in önümüzdeki sezon da Eflatun-Beyazlı kulüpte devam etmek istediğini iddia etti.

            HALTER HEYECANI BAŞLIYOR
            Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası başlıyor. Organizasyon 22 Nisan'a kadar başkent Erivan'da sürecek. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10'u kadın olmak üzere 19 milli sporcu temsil edecek.

            FEYENOORD YENİLGİYİ UNUTTU
            Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kaptanlığını yaptığı Feyenoord, Eredivisie'de çıktığı son 21 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Kırmızı-Beyazlılar, bu müsabakalarda 15 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

            SİVASSPOR 2 EKSİKLE GİTTİ
            Süper Lig'in 29. haftasında yarın Giresunspor'un konuğu olacak olan Sivasspor, Giresun'a gitti. Sivasspor kafilesinde sakatlıkları bulunan Uğur Çiftçi ile James yer almadı. Sivas son idmanını bugün yapacak.

            AKDENİZ DERBİSİ ANTALYASPOR'UN
            Süper Lig'in 29. haftası Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan Akdeniz derbisine sahne oldu. Antalyaspor 1-0 geri düştüğü maçta zorlu rakibini 3-1 yendi. Kırmızı-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 27'de Doğukan, 39'da Alessane Ndao ve 85'te Bertuğ Yıldırım kaydetti. Konuk takımın tek golü 21'de Ahmed Hassan'dan geldi. Konuk takımda Umut Güneş 82'de kırmızı kart gördü.

            MERTENS'İN KONTRATI UZADI
            Galatasaray ile sezon başında 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Dries Mertens, Yukatel Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte 25. maçına çıktı ve 35 yaşındaki Belçikalı yıldızın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Böylelikle Mertens önümüzdeki sezon da Sarı-Kırmızılı forma altında top koşturacak.

            DERBİ MESAİSİ SÜRÜYOR
            Süper Lig'de yarın Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Isınma koşusu ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

            FENER'İN RAKİBİ OLİMPİAKOS
            THY Euroleague'de normal sezon bitti. Ligi 8. sırada bitiren Fenerbahçe Beko'nun rakibi 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle lider bitiren Olimpiakos oldu. Maçlar 25 Nisan ile 10 Mayıs arasında yapılacak.

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            Haberler Spor F.Bahçe'nin yıldızı Arda Güler'i isteyen takımlar arasına Newcastle United da katıldı!
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