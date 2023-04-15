F.Bahçe'nin yıldızı Arda Güler'i isteyen takımlar arasına Newcastle United da katıldı!





FENER'DE ALTAY ŞOKU

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi kaleci Altay Bayındır şoku yaşanıyor. 25 yaşındaki file bekçisi, kritik maç öncesi belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabaka kadrosundan çıkarıldı. Altay'ın yerine İrfan Can Eğribayat görev yapacak. Geçen haftaki Karagümrük maçında topu elinden kaçıran ve yenilen golde hata yapan Altay'a taraftarlar tepkiliydi.



FENER'İN KONUĞU ANKARAGÜCÜ

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe, bugün sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Fenerbahçe, Ankaragücü karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. İstanbul ekibinde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Joshua King ve kaleci Altay forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan ama hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de bu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.



MASUAKU'NUN TAPUSU ALINDI

Beşiktaş, West Ham'dan 1 yıllığına kiraladığı Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı. Siyah- Beyazlılar 29 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme yaptı. Demokratik Kongolu sol bek 1 maç daha 45 dakika sahada kalması halinde satın alma opsiyonu devreye girecekti. İngiliz kulübüyle opsiyon gerçekleşmeden pazarlık masasına oturan yönetim, transferi 2 milyon Euro'ya bitirdi. Masuaku'nun Beşiktaş'ta 26 maçta 2 gol, 4 asisti var.



HARRY KANE YARIŞI

İngiliz basını Manchester United ve Bayern Münih'in Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane'i transfer etmek istediği iddia etti. Haberde İngiliz yıldızın Premier Lig'de kalmak isteyeceği de öne sürüldü.



LİGDE HEYECAN SÜRÜYOR

Süper Lig'in 29. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak maçta İstanbulspor, Başakşehir'i konuk ederken, aynı saatte Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



MODRİC KALMAK İSTİYOR

İspanyol basını Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonu sona erecek 37 yaşındaki Hırvat yıldız Luca Modric'in önümüzdeki sezon da Eflatun-Beyazlı kulüpte devam etmek istediğini iddia etti.

HALTER HEYECANI BAŞLIYOR

Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası başlıyor. Organizasyon 22 Nisan'a kadar başkent Erivan'da sürecek. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10'u kadın olmak üzere 19 milli sporcu temsil edecek.



FEYENOORD YENİLGİYİ UNUTTU

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kaptanlığını yaptığı Feyenoord, Eredivisie'de çıktığı son 21 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Kırmızı-Beyazlılar, bu müsabakalarda 15 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

SİVASSPOR 2 EKSİKLE GİTTİ

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Giresunspor'un konuğu olacak olan Sivasspor, Giresun'a gitti. Sivasspor kafilesinde sakatlıkları bulunan Uğur Çiftçi ile James yer almadı. Sivas son idmanını bugün yapacak.



AKDENİZ DERBİSİ ANTALYASPOR'UN

Süper Lig'in 29. haftası Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan Akdeniz derbisine sahne oldu. Antalyaspor 1-0 geri düştüğü maçta zorlu rakibini 3-1 yendi. Kırmızı-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 27'de Doğukan, 39'da Alessane Ndao ve 85'te Bertuğ Yıldırım kaydetti. Konuk takımın tek golü 21'de Ahmed Hassan'dan geldi. Konuk takımda Umut Güneş 82'de kırmızı kart gördü.



MERTENS'İN KONTRATI UZADI

Galatasaray ile sezon başında 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Dries Mertens, Yukatel Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte 25. maçına çıktı ve 35 yaşındaki Belçikalı yıldızın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Böylelikle Mertens önümüzdeki sezon da Sarı-Kırmızılı forma altında top koşturacak.



DERBİ MESAİSİ SÜRÜYOR

Süper Lig'de yarın Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Isınma koşusu ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.



FENER'İN RAKİBİ OLİMPİAKOS

THY Euroleague'de normal sezon bitti. Ligi 8. sırada bitiren Fenerbahçe Beko'nun rakibi 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle lider bitiren Olimpiakos oldu. Maçlar 25 Nisan ile 10 Mayıs arasında yapılacak.